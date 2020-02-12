Ярославль, 12 февраля, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Ярославской области ПАО «ОДК-Сатурн» обратилось в региональный УФАС с требованием о включении в реестр недобросовестных поставщиков ОАО «Городской телеканал», подконтрольный мэрии Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УФАС по Ярославской области УФАС

Предприятие проводило запрос котировок на создание телепередачи о деятельности «Сатурна». Было подано две заявки, при этом «Городской телеканал» предложил меньшую цену. Между тем, по мнению «ОДК-Сатурн», телеканал не стал подписывать договор.

«Настоящий участник закупки не предоставил в установленные документацией о закупке сроки подписанный им договор, что является основанием для признания данного участника уклонившимся от подписания договора на основании п. 4.19.20 (1) извещения», — говорится в протоколе, размещенном на портале госзакупок.

В самом «Городском телеканале» считают претензии необоснованными.

«Мы принимали участие в конкурсной процедуре, чтобы выполнять работы. Мы ни от чего не уклонялись. С нашей стороны все в порядке, все необходимые действия были выполнены. Мы будем доказывать это в УФАС», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Городского телеканала» Сергей Гончаров.

Ранее программу о деятельности предприятия снимал телеканал «Первый Ярославский», входящий в состав ГАУ «Верхняя Волга», учрежденного правительством Ярославской области.