«ОДК-Сатурн» требует признать недобросовестным ярославский телеканал
Ярославль, 12 февраля, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Ярославской области ПАО «ОДК-Сатурн» обратилось в региональный УФАС с требованием о включении в реестр недобросовестных поставщиков ОАО «Городской телеканал», подконтрольный мэрии Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предприятие проводило запрос котировок на создание телепередачи о деятельности «Сатурна». Было подано две заявки, при этом «Городской телеканал» предложил меньшую цену. Между тем, по мнению «ОДК-Сатурн», телеканал не стал подписывать договор.
В самом «Городском телеканале» считают претензии необоснованными.
Ранее программу о деятельности предприятия снимал телеканал «Первый Ярославский», входящий в состав ГАУ «Верхняя Волга», учрежденного правительством Ярославской области.