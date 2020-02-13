Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 13 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 февраля: в1943 году начались бои на подступах к Харькову, в 1945 году освобождён Будапешт.

В 1942 году газета «Красная звезда» выпустила статью, в которой рассказывается о чудовищных издевательствах гитлеровцев над пленными красноармейцами в Норвегии. Очевидцы сообщили, что пленные были истощены, многие погибли от обморожений. Фашисты наказывали тех, кто хотел помочь советским гражданам.