Калуга, 12 февраля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. По итогам января 2020 года на территории Калуги выявлены 92 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С участием нетрезвых водителей в городе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек пострадали. Об этом 12 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор калужского городского отдела ГИБДД УМВД России Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40

Госавтоинспекция Калуги планирует продолжить проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения. Так, 14 февраля на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе акции сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя, то ему предложат пройти проверку на трезвость и на употребление наркотических веществ.

«За управление автомобилем в нетрезвом виде либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», — сказала Екатерина Линькова.