В Калуге из-за пьяных водителей в январе произошло десять аварий
Калуга, 12 февраля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. По итогам января 2020 года на территории Калуги выявлены 92 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С участием нетрезвых водителей в городе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек пострадали. Об этом 12 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор калужского городского отдела ГИБДД УМВД России Екатерина Линькова.
Госавтоинспекция Калуги планирует продолжить проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения. Так, 14 февраля на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе акции сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя, то ему предложат пройти проверку на трезвость и на употребление наркотических веществ.