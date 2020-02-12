Москва, 12 февраля, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Совете Федерации сегодня, 12 февраля, состоялась встреча первого президента Чувашии Николая Федорова, врио главы Чувашии Олега Николаева и руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Были обсуждены вопросы «эффективного взаимодействия», сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.

Олег Николаев и Николай Федоров. Фото пресс-службы Совета Федерации, council.gov.ru

Отмечается, что на встрече был поднят вопрос привлечения дополнительных финансовых средств на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

«Стороны подчеркнули необходимость объединения усилий всех, кто заинтересован в высокоэффективном и опережающем решении задач, поставленных в программе оздоровления социально-экономической ситуации в регионе», — уточняется на сайте экс-президента Чувашии, ныне первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова.

Анатолий Аксаков, Олег Николаев и Николай Федоров. Фото пресс-службы Совета Федерации, council.gov.ru

В целом обсуждались вопросы «эффективного взаимодействия» для решения «стратегически важных задач».

Врио главы Чувашии Олег Николаев отмечает, что «подобные консультации в интересах жителей нашей республики будут продолжены», и можно «всецело рассчитывать» на поддержку представителей Чувашии в верхней и нижней палатах парламента. По словам Николаева, стоит задача «разработать совместный план действий, который позволит ускорить реализацию приоритетных направлений развития» республики.

12 февраля в Москве запланирована встреча Олега Николаева с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Напомним, в 2019 году поручено ряду федеральных министров курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл. Данные регионы заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам жителей, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал. Для каждого региона подготовлена индивидуальная программа ускоренного развития. Куратором Чувашии стал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. В тот же день временное исполнение обязанностей было возложено на лидера чувашских справороссов Олега Николаева, который до этого работал главой комитета Госдумы.