Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В результате аномально теплой зимы состояние ледового покрова в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и последствия выхода на него людей — опаснее, чем пресловутый коронавирус. Если от нового вида инфекции погибших меньше, чем выживших, то последствия выхода на лёд почти во всех случаях — смертельны.

Дарья Драй ИА REGNUM Упаковка тела погибшего в полынье (учения)

Зима 2019−2020 года оказалась необычайно тёплой. За почти три месяца на водоемах региона не образовалось мало-мальски крепкого льда, из-за чего возникла угроза жизни для приверженцев зимней рыбалки и зимних видов спорта, а также любителей прогулок по льду.

Как рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, на крупных водоёмах региона — Финском заливе, Ладожском озере, реке Неве — так и не смог возникнуть устойчивый ледяной покров. Несмотря на то, что повторное ледообразование началось 20 января, тёплая погода с кратковременными морозами не даёт образоваться льду, он очень рыхлый и пропитан водой. А к февралю полному исчезновению льда со всей территории Ленинградской области способствовала аномальная температура воздуха

«Этой зимой побиты все рекорды, которые можно было побить. На сегодняшний момент перспектив, чтобы всё смёрзлось, мы не видим», — подчеркнул синоптик.

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Ввиду чего в Санкт-Петербурге было принято решение продлить запрет выхода на лёд до 15 апреля. По словам начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС РФ по Петербургу Александра Радько, выход на лёд в данной ситуации чрезвычайно опасен для жизни любого, даже подгтовленного, человека. Фактически, в этом году зимы не было, отметил он, и порекомендовал начать готовиться к летней рыбалке.

«Инспектора комитета по законности и правопорядка, совместно с ГИМС проводят рейды по всем водным объектам Петербурга, с привлечением нерадивых граждан к административной ответственности. Если люди не реагируют на слова, то им грозит штраф до пяти тысяч рублей», — отметил Радько.

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Начальник Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук отметил, что зимой в группу риска чаще всего попадают дети и любители активного зимнего отдыха и рыбалки. Несмотря на то, что за годы работы спасатели уже знают обо всех любимых местах гуляющих и рыболовов, спасатели не всегда успевают прибыть на помощь вовремя.

«За зимний период у нас было 87 выходов на происшествия, из них три человека погибли: дети на Лахтинском разливе, где мальчика удалось спасти, он уже выписан из больницы, с ним работают психологи, а девочка, к сожалению, утонула. Также есть видеозапись того, как гражданка оступилась и упала с набережной Лейтенанта Шмидта», — подчеркнула Данчук. Девушка погибла, ее тело найдено.

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Главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Ленобласти Геннадий Корсунов, пояснил, что теплая погода не дала образоваться крепкому льду даже на небольших озёрах, поэтому выход на лёд равноценен самоубийству.

«Состояние ледового покрова в Ленинградской области и последствия на выхода на него людей опаснее, чем коронавирус. Если от коронавируса погибших меньше, чем выживших, то последствия для человека, который вышел на лёд в Ленинградской области, практически 100% смерть», — отметил он.

По его словам, если человек вышел на реку и провалился, его течением сразу же уносит под лёд, откуда он выбраться самостоятельно не сможет. Кроме того, обычно люди выходят на прогулку в тёплой одежде, а рыбаки предпочитают зимним курткам толстые фуфайки. Намокая, те моментально становятся неподъёмными и утягивают человека на дно.

«Даже если они остаются на плаву, чаще всего они уходят в такие места водных объектов Ленинградской области, куда аварийно-спасательные службы не могут оперативно прибыть. В той воде, в которой человек оказался, он может продержаться максимально 15−20 минут, ни одна экстренная служба не успеет за это время добраться», — объяснил Корсунов.

В качестве примера представитель МЧС вспомнил недавний трагический случай, который произошёл на бывшем карьере в Ленобласти 8 февраля.

В тот день под лёд провалилось сразу несколько человек. Сначала отец, который взял двух детей (девочке 14 февраля должно было исполниться два года, а мальчику пять лет) и отправился на лыжах по льду, и тут же провалился в полынью. Девочку достали, но она уже была мертва, мальчик с обморожением оказался в больнице.

В то время как на месте работали спасатели, на лёд на лыжах вышла пожилая пара. Несмотря на увещевания со стороны спасателей, администрации и сотрудников спецслужб, они отмахнулась и продолжили прогулку на лыжах по льду.

«Этот карьер длиной 800 метров, они прошли 600 метров и также упали, спустя 20 минут спасатели их достали, но увы», — сказал Геннадий Корсунов. Супруги погибли.

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Ещё два смертельных случая произошли на следующий день. В первом мужчина выгуливал собаку, и та в какой-то момент выбежала на лёд и провалилась. Он попытался помочь ей выбрать и сам провалился. В итоге и собаку не спас, и сам утонул. Второй случай произошёл в Кировском районе Ленобласти, там на озеро пошёл рыбак, который также оказался под водой.

«Сейчас лёд как старые «Жигули» — по крыше стучишь вроде твёрдо, а если по порогам или под крылья, там сплошная ржавчина», — привёл пример госинспектор.

Также он отметил, что из-за этих случаев Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту смерти двух и более человек. Обвинение предъявляют администрациям, что там не предприняли все меры по недопущению несчастных случаев. Однако зачастую погибшие сами повинны в случившемся. Большинство рыбаков безразлично относятся к запретам.

«С 1 января 2020 года в Ленобласти утонуло семь человек, а с декабря 2019 года — десять человек. Для примера, в прошлом году за всю зиму не утонуло ни одного человека», — отметил Корсунов.

В свою очередь начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Геннадий Михайлов отметил, что какие бы меры не применяли к жителям, пока они не осознают, что это чрезвычайно опасно, не сделают правильные выводы, предотвратить гибель людей не получится.

«Дети берут пример со взрослых, если родитель позволяет себе выходить на лёд при запрете, они будут подражать», — подчеркнул и.о. начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленобласти Сергей Карязин.