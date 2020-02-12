Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Нерадостные перспективы петербургского метростроения стали объектом для творческого высказывания городского художника Loketski.

Metrostroy-spb.ru Тоннель метро

Петербуржец устроил инсталляцию на Васильевском острове — там, где предполагалось размещение вестибюля до сих пор не построенной станции метро «Горный институт». С помощью желтых атласных лент и акриловых надписей «Внимание! Здесь ничего не произошло» художник огородил участок земли в сквере Анатолия Собчака у Большого проспекта В.О. Через дорогу и предполагался выход на поверхность из подземки.

«В 2011 году правительство Петербурга обещало открытие станции «Горный институт» к 2015 году. Затем пере-пообещало к Чемпионату мира по футболу в 2018 года. Потом отложило до 2019 года. Позже назвало точную дату — 30 ноября 2019 года. В конце 2018 года перенесло на 2021 год. В 2019 году отсрочило до 2022 года. В 2022 году, по всей видимости, здесь произойдет очередное ничего», — спрогнозировал автор в Instagram.

Напомним, власти Петербурга отодвинули в очередной раз не только «Горный институт», хотя эта станция станет первой вновь открывшейся лишь в 2022 году — до тех пор петербуржцам ждать нечего. Станция «Театральная», которая возводится у Мариинского театра долгие годы, начнет принимать пассажиров только с 2025 года.

Станции новой «коричневой» ветки «Юго-Западная» и «Путиловская» запустятся не раньше 2023 года, хотя еще в ноябре власти обещали сдать их летом 2022-го.

Читайте также: Ввод станций «коричневой» ветки метро Петербурга отложили на год

В 2025 году в городе планируют «Планерную» на зелёной ветке и «Шуваловский проспект» на фиолетовой. Станции «Шкиперская» и «Морской фасад» появятся не раньше 2030 года.