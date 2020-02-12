Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Петербургские депутаты вновь отсрочили рассмотрение во втором чтении регионального законопроекта о митингах и демонстрациях, передает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг у Финляндского вокзала. 17.09.19

После обращения единоросса Дениса Четырбока его однопартиец, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в очередной раз продлил срок подачи поправок — теперь до 28 февраля.

Между тем в первом чтении законопроект был рассмотрен более года назад. Документ подготовили в Смольном и позиционировали как «демократизацию» имеющегося закона о митингах, с которой на новый пост пришел Александр Беглов — тогда в статусе врио губернатора.

Документ должен был увеличить число площадок для митингов, но одновременно ввести мораторий на проведение акций на объектах транспортной инфраструктуры с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00. Оппозиционные фракции сочли это фактическим запретом на шествия, в то время как центр периодически перекрывают ради крестных ходов или шествий в день 1 мая.

В упомянутом законопроекте на этапе первого чтения также не предусмотрен единый интернет-реестр всех заявок на акции в гайд-парках, по аналогии с Москвой, хотя уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов многократно указывал Заксобранию на необходимость введения такого реестра, чтобы инициаторам массовых акций не отказывали под надуманными и формальными предлогами потому, что якобы какая-то другая заявка была подана на то же место и время днем или часом ранее.

Кроме того, ко второму чтению была подана поправка депутатов «Справедливой России», отменяющая запрет на массовые мероприятия на Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадях.

Сейчас петербуржцы могут собраться без разрешения властей в гайд-парках на окраинах: в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, а также в саду 30-летия Октября. Единственный гайд-парк в центре города — Марсово поле — был упразднен предыдущим губернатором Георгием Полтавченко.

Александр Беглов добавил четыре новые точки в дополнение к имеющимся: парк Екатерингоф на задворках Адмиралтейского района, Парк им. 9 января вдали от метро, Пионерский парк рядом с КАД и площадь Ленина у Финляндского вокзала.