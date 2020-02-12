Ярославль, 12 февраля, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Посетители ярославского зоопарка теперь смогут увидеть белую львицу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сотрудники зоопарка. Львицу по имени Сима доставили в Ярославль 26 декабря 2019 года. До этого она содержалась в центре передержки при департаменте природопользования мэрии Москвы.

ИА REGNUM Львица Сима

«Сима была изъята у фотографа, который использовал ее в коммерческих целях. Содержалась в центре передержки, наш зоопарк выиграл конкурс, предоставив лучшие условия ее содержания. Львице около двух лет», — рассказал директор «Ярославского зоопарка» Теймураз Бараташвили.

Львицу поместили в один вольер с белым львом по имени Ярос. Ему уже исполнилось 10 лет. В «Ярославском зоопарке» надеются, что животные составят пару и принесут потомство.

«Срок беременности у львов 3,5 месяца. В среднем рождается три львенка. Очень надеюсь, что они станут украшением нашего зоопарка», — добавляет Теймураз Бараташвили.

Сейчас в зоопарке три белых льва. Как ранее сообщало ИА REGNUM зимой 2018 года в «Ярославском зоопарке» родилась львица, которую назвали «Лавина».