Козельск, Калужская область, 12 февраля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Калужской области в окрестностях деревень Гутнево и Красный Клин Козельского района обнаружены бесхозяйные сибиреязвенные скотомогильники, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам природоохранной прокуратуры.

Череп коровы

По информации надзорного ведомства, опасные для здоровья населения и природной среды скотомогильники в государственную собственность области не обращены, их обустройство и содержание в целях предупреждения эпидемий и чрезвычайных ситуаций не осуществлялось. Кроме того, данная территория заброшена, отсутствуют предупреждающие таблички «Сибирская язва», санитарно-защитная зона скотомогильников также не установлена.

По иску прокуратуры суд обязал министерство экономического развития Калужской области и комитет ветеринарии региона поставить скотомогильники на государственный кадастровый учет, принять их в государственную собственность и привести скотомогильники с сибирской язвой в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и ветеринарными требованиями.