Барнаул, 12 февраля, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова в сжатые сроки удалось ввести в эксплуатацию новый павильон прилета пассажиров международных воздушных линий.

Правительство Алтайского края Новый международный терминал в аэропорту Барнаула

Как сообщает сегодня официальный сайт Алтайского края со ссылкой на сотрудников авиапредприятия «Алтай», которое обслуживает аэропорт, первыми международный терминал увидели 235 пассажиров, прилетевшие сегодня, 12 февраля, в столицу Алтайского края из Утапао (Таиланд).

Новый зал прилёта представляет собой помещение размером общей площадью 400 квадратных метров. Его оснастили современной системой обработки багажа, которая значительно сократит время обслуживания авиапассажиров.