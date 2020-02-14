Кейптаун, 14 февраля, 2020, 03:31 — ИА Регнум. Позиция России в голосовании Совбеза ООН по ситуации в Ливии оказалась по факту блокирующей, ведь Москва не поддержала несвоевременную, по ее мнению, резолюцию. О том, почему такая позиция России получила поддержку с неожиданной стороны, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Шпунт.

Kremlin.ru На Международной конференции по Ливии. 19 января 2020 года, Берлин

Позиция ЕС и Великобритании, которая действует уже как самостоятельная дипломатическая величина, в отношении Ливии отличается чрезвычайной торопливостью. Обсудив в конце января ливийскую проблему в Берлине, европейцы хотели бы преподнести свой взгляд на раздираемую гражданской войной североафриканскую страну как общепланетарный. Но не тут-то было.

В принципе, уже и до того неоднократно раздавались голоса крупных африканских стран, которым претит отдающий колониализмом европейский подход, в рамках которого проблемы стран Африки пытаются решить исключительно с точки зрения Европы. К чему это привело в отношении Ливии в прошлый раз — указал в своем заявлении президент Уганды Йовери Мусевени, сказавший, что и атака Ливии в 2011 году со стороны западных стран была ошибкой. А пассивная реакция африканских стран эту ошибку усугубила. Похоже, что его точку зрения разделяют многие представители Африки, о чем говорит и поддержка российской позиции по ливийской резолюции СБ ООН, которую Москве оказала ЮАР.

Как Европа намерена справляться с проявившей политическую активность Африкой? Читайте подробности в статье Александра Шпунта «Незамеченный союзник: ЮАР единственная поддержала Россию в Совбезе ООН».