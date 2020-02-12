Ярославль, 12 февраля, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В Ярославле ремонт проспекта Машиностроителей может растянуться на два года. Об этом сообщил координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Яма в Ярославле

Ремонт проспекта запланирован по программе «Безопасные и качественные автодороги». Он предполагал лишь замену асфальта. Но, по словам общественника, под проспектом проходит коллектор ливневой канализации, который требует замены.

«В проекте коллектор не был учтен, однако он находится в очень плохом состоянии. Вода из него попадает в грунт и размывает основание дороги. Из-за этого там заметны просадки. Если сейчас поменять только асфальт, он продержится в лучшем случае 2−3 года. Поэтому логично было бы пересмотреть проект и сделать сначала коллектор, а потом дорогу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMТемур Абдуллаев.

Этот вопрос общественник обсуждал с и.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Глебом Масленцевым. Если проект будет пересмотрен, ремонт проспекта Машиностроителей, скорее всего, растянется на два года.

«Решение сейчас не принято, на это нужна политическая воля. Кроме того, нужно найти деньги на ремонт объездных путей — улиц Красноборской и Шандорной. Сейчас их нет», — рассказал Темур Абдуллаев.

Пока что в Ярославле ни один из объектов нацпроекта «БКАД» не выставлен на торги.