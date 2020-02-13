Москва, 14 февраля, 2020, 01:21 — ИА Регнум. Чтобы увидеть противоречия между поляками и евреями, поляку надо быть нищим, необразованным и морально убогим крестьянином, считает скандально известный польский политолог Якоб Корейба. Обсуждая с корреспондентом ИА REGNUM антиеврейские высказывания польского националиста Томаша Мацейчука, Корейба противопоставил себя таким «крестьянам» и заявил, что крестьянским происхождением гордиться недостойно, в то время как самого его, Корейбу, нужно судить по нормальным критериям оценки — таким как интеллект, стиль и профессиональные достижения.

Личный архив Якуба Корейбы Якуб Корейба

Якоб Корейба «Надо ориентироваться на взгляды элиты, а не воспевать собственное невежество. Когда все мацейчуки станут корейбами, мы сможем восстановить интеллектуальный уровень и моральный авторитет нашего общества».

По мнению политолога, антисемитизм в Польше никогда не возносился на уровень государственной идеологии, а эпизод государственного антисемитизма случился в Польше один-единственный раз, в 1968 году, и то виновата Россия. Корейба клонит, что евреи были пособниками советской власти, поэтому польские крестьяне их и убили. А так-то они, конечно же, не какие-то там антисемиты, просто люди сорвались — нервы не выдержали. Хотя речь идет не о том, что родственники конкретных жертв отомстили конкретному еврею-доносчику, а о том, что еврейских жителей местечка Едвабне числом около полутора тысяч поляки (без участия немцев) сожгли — включая детей. Которые точно не доносили большевикам. Однако, по мнению Корейбы, делать из этого вывод, что поляки еще задолго до советской власти ненавидели евреев и при подвернувшейся возможности осуществили такое злодеяние — значит, мыслить извращенно.

Якоб Корейба «Это мелко, банально, в этом вы, русские пропагандисты, интеллектуально неинтересны».

Как далее развивал свою «неизвращенную» логику польский элитарный интеллектуал, читайте в статье Александра Долгинцева-Межевого «Корейба: Кого поляки винят в еврейских погромах».