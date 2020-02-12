Рыбинск, Ярославская область, 12 февраля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Рыбинска планирует вернуть в муниципальную собственность здание дома культуры «Полиграф». Об этом сообщает официальный сайт рыбинской администрации.

Rybinsk.ru ДК «Полиграф»

Дворец культуры «Полиграф» в последние годы находился в частной собственности, сейчас помещения свободны.

«Функциональный статус этого объекта был давно утерян. Ни кружков, ни секций там уже много лет не было. Сейчас мы намерены вернуть это. Первое, что нужно сделать, — дом культуры должен стать муниципальной собственностью», — рассказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

Стоимость здания оценивается в 25 миллионов рублей. Из-за отсутствия свободных средств власти планируют предложить собственнику другое здание — бывшей третьей школы на улице Ломоносова. С 2013 года администрация Рыбинска пытается его продать, но покупатель не находится.

«Имущество муниципального образования не подлежит процедуре мены. Поэтому чтобы соблюсти все правила, сначала нами будет запущена процедура продажи здания школы, а после этого на вырученные деньги город сможет приобрести дворец культуры», — сказал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Власти надеются, что восстановят дворец культуры в бывшем «Полиграфе».