Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Председатель Заксобрания Петербурга, главный единоросс региона Вячеслав Макаров заявил, что не снимает с себя ответственности за незаконное казино в квартире муниципала в округе, откуда Макаров обычно избирается в ЗакС. Об этом спикер заявил в городском парламенте 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Напомним, подпольный игровой клуб обнаружили в Петроградском районе, в 220-метровой квартире главы муниципального округа «Введенский» Олега Калядина, который к тому же с 2011 года был советником Вячеслава Макарова в Заксобрании. Сам Петроградский район давно считается политической вотчиной Макарова.

«Я не снимаю, и любой депутат не должен снимать с себя ответственности за то, что происходит в его округе», — сказал Макаров.

Он заявил, что Калядин должен быть «лишён всего». «Никакие прошлые заслуги, достижения, успехи не служат не то что оправданием, а каким-то проявлением снисходительности», — заявил спикер и напомнил, как «Единая Россия» моментально отказалась от Калядина, потребовав сдать партбилет. Калядин также снял с себя полномочия главы муниципалитета.

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«Сколько работало это казино в квартире? Когда сдавали в аренду? Кто сдавал? Кто организовывал? И безусловно, эта жесткая реакция — снятие со всех партийных постов, лишение поста главы муниципалитета, — я убежден, что так нужно поступать немедленно. Другое дело — надо разобраться. У меня тоже вызывает чувство недоумения: а что, не получали информацию участковые? А что, жители, которые живут в этом подъезде, не давали информацию правоохранительным органам?» — недоумевает Макаров.

Вместе с подозрениями относительно работы полиции он высказал и убеждение, что «уголовное дело будет доведено до логического конца и до суда», виновные понесут наказание, а в партии «Единая Россия» всегда была «жесткая реакция на малейшее нарушение», и ждать для этого завершения уголовных разбирательств не обязательно.

Напомним, сам Олег Калядин заявил, что сдавал квартиру в аренду и не знал, что там происходило.