Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров («Единая Россия») выступил за обозначение России как православной страны в обновленной Конституции РФ. Об этом он заявил в среду, 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров (справа от митрополита Варсонофия) на крестном ходе в Петербурге. 12.09.19

Вячеслав Макаров отреагировал на предложение патриарха Кирилла упомянуть в Конституции «творца» или «бога», правда, глава РПЦ не предлагал указывать на конкретную конфессию.

«Я целиком и полностью поддерживаю позицию святейшего патриарха Кирилла. Россия — православная страна. Россия — миродержавная сила. Как мы говорим, последняя надежда бога на земле», — сказал Макаров.

Он полагает, что уже через десяток лет Россия будет «в духовном плане править всем миром».

«Россия — православная страна, закрепить и упоминать в Конституции это необходимо», — считает председатель Заксобрания Петербурга.

Единоросс признаёт, что в России проживают различные народы, исповедующие разные религии, но закрепление православия в Конституции будет важно и для них, убежден Макаров.

«Мы прекрасно понимаем, что это важно для каждого человека, независимо от того, к какой вере он принадлежит. Как православный верующий человек, я убежден, что это необходимо сделать», — заключил Макаров.