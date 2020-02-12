Ферзиково, Калужская область, 12 февраля, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В посёлке Ферзиково Калужской области весной 2020 года планируется ввести в строй Центр культурного развития. Строительство ведётся в рамках национального проекта «Культура» по программе создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры.

Admoblkaluga.ru В посёлке Ферзиково весной 2020 года планируется ввести в строй Центр культурного развития.

В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 72,70%. Начались отделочные работы. В новом поселковом Центре будут совмещены функции учреждения культуры и образования, где будут проводиться концерты, выставки, спектакли, кинопоказы, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия. В центре откроют творческие студии и мастерские, сформируют медиатеку. Появится в посёлке и универсальный зрительный зал на 300 мест.

«На День Победы нужно пригласить уже в новый зал всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на торжественные мероприятия», — заявил первый заместитель губернатора области Владимир Мазур.

В 2020 году в Калужской области будут капитально отремонтированы 11 Домов культуры.