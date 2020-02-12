Ярославль, 12 февраля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Победителем конкурса на должность директора и главного редактора газеты мэрии Ярославля «Городские новости» стала Екатерина Ласточкина. Информация об итогах конкурса размещена на сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Ласточкина ранее уже имела отношение к газете — она была редактором спецвыпуска «Наш Ярославль», посвященного работе мэра Ярославля Владимира Волкова. В Ярославль она приехала из Вологды, где жила долгое время.

Екатерина Ласточкина окончила факультет журналистики МГУ, работала в изданиях «РБК», «Правда.ру» и ряде других. Согласно данным портала Rusprofile, Екатерина Васильевна Ласточкина является учредителем и директором двух организаций, зарегистрированных в Вологде — ООО «Издательский дом Вологжанин» и ООО «Курсограф».

Ранее на работу в мэрию Ярославля приезжали в основном выходцы из Подмосковья, где работал мэр Владимир Волков. В Вологде же работала директор департамента общественных связей правительства области Ирина Бенке. Но, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM сама Екатерина Ласточкина, на работу в город ее приглашала не Бенке.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM член конкурсной комиссии депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, ярославские журналисты не приняли участие в конкурсе на пост руководителя городской газеты.

«Кандидатов было двое: сотрудница мэрии города и Екатерина Ласточкина, которая и стала победителем. Я был удивлен, что никто из ярославских журналистов не захотел возглавить городскую газету. Ярославцы любят жаловаться на нашествие приезжих, но сами пассивны. Это как с ремонтом дорог — все недовольны, что аукцион выиграл Погосян, а не какой-нибудь хороший подрядчик, но никто не участвует», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Пока что официально Екатерина Ласточкина является лишь победителем конкурса. Документ о назначении должен подписать мэр Ярославля. Ранее газету возглавляла ярославский журналист Юлия Михиенкова, в 2019 году мэрия не продлила с ней контракт.