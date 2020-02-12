Газету мэрии Ярославля возглавит журналист из Вологды
Ярославль, 12 февраля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Победителем конкурса на должность директора и главного редактора газеты мэрии Ярославля «Городские новости» стала Екатерина Ласточкина. Информация об итогах конкурса размещена на сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ласточкина ранее уже имела отношение к газете — она была редактором спецвыпуска «Наш Ярославль», посвященного работе мэра Ярославля Владимира Волкова. В Ярославль она приехала из Вологды, где жила долгое время.
Екатерина Ласточкина окончила факультет журналистики МГУ, работала в изданиях «РБК», «Правда.ру» и ряде других. Согласно данным портала Rusprofile, Екатерина Васильевна Ласточкина является учредителем и директором двух организаций, зарегистрированных в Вологде — ООО «Издательский дом Вологжанин» и ООО «Курсограф».
Ранее на работу в мэрию Ярославля приезжали в основном выходцы из Подмосковья, где работал мэр Владимир Волков. В Вологде же работала директор департамента общественных связей правительства области Ирина Бенке. Но, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM сама Екатерина Ласточкина, на работу в город ее приглашала не Бенке.
Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM член конкурсной комиссии депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, ярославские журналисты не приняли участие в конкурсе на пост руководителя городской газеты.
Пока что официально Екатерина Ласточкина является лишь победителем конкурса. Документ о назначении должен подписать мэр Ярославля. Ранее газету возглавляла ярославский журналист Юлия Михиенкова, в 2019 году мэрия не продлила с ней контракт.