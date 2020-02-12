Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Андрея Левакина председателем Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга с 12 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Предыдущий глава КРТИ Сергей Харлашкин с декабря 2019 года является и.о. гендиректора АО «Метрострой», обезглавленного в результате ареста бывшего гендиректора Николая Александрова.

20 февраля в ОАО «Метрострое» состоится собрание акционеров, которые должны будут выбрать кандидата на освободившуюся должность генерального директора. Харлашкин является основным кандидатом на этот пост.

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По данным СМИ, новый глава КРТИ Андрей Левакин имеет опыт работы в двух городских комитетах на позиции заместителя, а также в ФКУ «Ространсмодернизация», подчиняющемся Минтрансу.

«Министерство тогда возглавлял нынешний «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов», — отмечает «Фонтанка».