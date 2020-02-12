Санкт-Петербург, 12 февраля, 2020, 10:42 — ИА Регнум. На Балтийском вокзале Санкт-Петербурга раскрыли кражу дорогостоящего гаджета пассажира, который по невнимательности упустил его из виду. Этим воспользовался злоумышленник. К удивлению транспортных полицейских, им оказался машинист пассажирского поезда.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте, к ним поступило сообщение о том, что в электропоезде Санкт-Петербург — Луга у пассажира похищено имущество стоимостью 88 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 36-летний житель Гатчинского района Ленобласти, машинист поезда.

«Он воспользовался отсутствием контроля за имуществом со стороны пассажира и похитил его гаджет, лежащий на скамейке», — пояснили в транспортной полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.