Ярославль, 12 февраля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославской области освоение средств по Федеральной адресной инвестиционной программе в 2019 году составило 52% от выделенных средств. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ФАИП.

Yarregion.ru Строительство онкологической больницы в Ярославле

В федеральную адресную инвестпрограмму входят важнейшие стройки за счет средств федерального бюджета, как правило, это крупные инфраструктурные проекты. Их исполнителями в основном также являются федеральные органы власти, учреждения и предприятия.

Всего на 2019 год по ФАИП Ярославская область должна была получить 935 млн рублей. Освоение средств составило 488 млн рублей. Невыполнение плана произошло из-за двух крупных объектов. Так, 395 млн было выделено на реконструкцию шлюзов Рыбинского гидроузла, который принадлежит ФГБУ «Канал имени Москвы». Из них освоена лишь пятая часть — 77 млн рублей. Как сообщается на сайте ФАИП, в процессе работ возникла необходимость изменения проекта.

Не полностью были освоены и федеральные средства, выделенные на строительство хирургического корпуса онкологической больницы. На это было выделено 300 млн рублей из федерального бюджета, освоено 207 млн. В настоящее время стройка продолжается. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на стройке произошло обрушение залитой бетонной конструкции, видимо, оно и вызвало задержку. Строительство онкобольницы — единственный объект, где заказчиком выступают власти региона. Сейчас, по сообщению правительства Ярославской области, «работы по возведению хирургического корпуса на проспекте Октября ведутся в штатном режиме».

Лучше всего с выполнением программы справилось управление трассы «М-8». 146 млн рублей на устройство пешеходных переходов и освещение дороги освоены практически полностью.

Также в федеральную программу включено строительство новых зданий налоговой инспекции, арбитражного суда и областного суда. Два первых объекта находятся в стадии проектирования. А вот проект приспособления здания присутственных мест на Советской площади для нужд областного суда завис. Выделенные на 2019 год средства не освоены. Проект выполнен, но он нуждается в корректировке из-за того, что здание является объектом культурного наследия.

В 2019 году по Федеральной адресной инвестиционной программе было завершено строительство Федерального центра подготовки молодежного олимпийского резерва по хоккею на проспекте Фрунзе. Объект введен в эксплуатацию.

Обращает внимание, что по ФАИП в 2019 году Ярославской области была выделена самая маленькая сумма за последние пять лет. Так, в 2018 году региональная часть программы составила 1,3 млрд, 2017-м — 2,8 млрд, 2016-м — 4,3 млрд, 2015 году — 1,4 млрд). Стоит отметить, что в ФАИП не входят нацпроекты, по которым суммы федеральных инвестиций в Ярославскую область, напротив, растут.