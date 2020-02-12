В Совфеде 12 февраля проходит День РЖД, и в связи с этим на пленарном заседании выступает генеральный директор компании Олег Белозёров. Тема выступления — повышение транспортной доступности и развитие железнодорожной инфраструктуры в субъектах РФ в рамках реализации долгосрочной программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года. Предполагается, что он также ответит на вопросы сенаторов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

10:29 12.02.2020 В рамках дня ОАО «Российские железные дороги» перед членами Совфеда выступит председатель правления РЖД Олег Белозеров, он расскажет о повышении транспортной доступности и развитии железнодорожной инфраструктуры в регионах.

10:57 12.02.2020 Председатель правления РЖД Олег Белозеров поблагодарил Совет Федерации за традицию регулярных встреч.

10:58 12.02.2020 Вся деятельность РЖД сконцентрирована на расширении магистральной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов, подчеркнул он.

10:58 12.02.2020 РЖД закончили 2019 год с достойными, а в ряде случаев — с уникальными результатами, подчеркнул он. Перевезено почти 1 млрд 200 млн пассажиров — самый высокий результат за 11 лет.

10:59 12.02.2020 Холдинг решил с января 2020 года предоставить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны бессрочное право безлимитного бесплатного проезда с сопровождающим во всех поездах дальнего следования по территории РФ

11:00 12.02.2020 В грузовом сообщении перевезён рекордный объём угля в направлении Дальнего Востока — 100 млн тонн. Кроме того, самый высокий показатель дал контейнерный сегмент перевозок — почти 15% прироста. Наконец, преодолён рубеж в 5 млн контейнеров, указал он.

11:01 12.02.2020 В прошлом году затраты снижены на 30 млрд рублей.

11:02 12.02.2020 По международным оценкам РЖД стала самой эффективной компанией по энергоэффективности грузовых перевозок. «Мы экологически чистая, зелёная компания», — подчеркнул Белозеров. В 2019 году выброс загрязняющих веществ от стационарных источников снижен более чем на 3%.

11:03 12.02.2020 В компании запущены все механизмы для обеспечения прорыва квантовых коммуникаций, указал Белозеров. По безопасности РЖД также вышла на первое место в мире — компания на втором месте отличается по этому показателю на 20%, указал Белозеров.

11:05 12.02.2020 Белозеров: на уровне субъектов РФ существуют региональные и межрегиональные координационные советы с участием руководителей транспортных подразделений исполнительной власти субъектов. Это создаёт гибкий и эффективный механизм для сотрудничества с регионами в развитии инфраструктуры.

11:06 12.02.2020 Ключевое направление — развитие пригородного сообщения. На Сахалине новое качество услуги в пригородном сообщении стало возможно благодаря масштабному проекту по модернизации всей инфраструктуры, включая переход колеи на российские стандарты.

11:08 12.02.2020 В Калининградской области благодаря курсированию «Ласточек» произошла перезагрузка пригородного сообщения на основном направлении перевозки — рост пассажиропотока составил 32% в 2019 году, а в период массовых летних отпусков — 49%. Аналогичные решения будут найдены в восточных направлениях от Калининграда.

11:08 12.02.2020 В 2019 году в общей сложности услугами новых пригородних поездов воспользоваться смогли пассажиры 18 субъектов России. Рост пассажиропотока составил более 10%.

11:09 12.02.2020 В 2020 году за счёт инвестиционной программы на пригородные маршруты будет поставлено более 200 новых вагонов, а с учётом «Ласточки» — 325 новых вагонов в 22 субъектах.

11:10 12.02.2020 В утверждённых планах на 2020 год предусмотрен запуск 18 новых маршрутов Новосибирской, Архангельской, Саратовской, Волгоградской областях, Забайкальском крае, Краснодарском и Пермском краях.

11:12 12.02.2020 В сегменте пригородных перевозок остаётся актуальной проблема возмещения потерь в доходах от государственного регулирования тарифов на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении. В настоящее время средства в бюджете РФ предусмотрены не в полном объёме — заложено порядка 37 млрд. Объём компенсации должен увеличиваться, дефицит на три года составляет более 25 млрд рублей.

11:16 12.02.2020 Парк пассажирских вагонов дальнего следования продолжает обновляться. Контракт до 2025 года предусматривает поставки более 3700 вагонов с объёмом инвестиций 237 млрд рублей. «Это рекордный контракт для российского транспортного машиностроения», — указал Белозеров. В настоящее время загружены все железнодорожные мощности, отметил он, что является уникальным показателем.

11:17 12.02.2020 В период 2016—2019 годов на льготных условиях в пассажирских поездах перевезено на льготных условиях 10 млн детей, объём льгот составил 12 млрд рублей.

11:18 12.02.2020 Комплексный план расширения магистральной инфраструктуры предусматривает беспрецедентный по масштабам и срокам объём строительных работ в объёме 2,5 млн рублей за три года.

11:19 12.02.2020 Ряд процедур по строительству занимает несколько лет — РЖД просит ускорить рассмотрение ряд предложенных законопроектов, чтобы холдинг не являлся «бутылочным горлышком» в развитии транспортной инфраструктуры страны, попросил Белозеров.

11:21 12.02.2020 Санитарно-защитные зоны объектов ж/д инфраструктуры — проблему надо решать, но решать поэтапно. Сегодня одно из решений заключается в полной ответственности РЖД. Только на разработку проектов таких зон потребуется более 100 млрд рублей, а если полностью реализовать требования — 3 трлн рублей. «Нужно наметить какую-то поэтапность, хотели бы быть услышанными», — отметил Белозеров.

11:23 12.02.2020 Белозеров попросил закрепить право принятия решения по развитию инфраструктуры исходя из коммерческой эффективности, чтобы не ущемлять права других участников инвестпрограмм, а не только за РЖД. И одновременно — просьба отнестись внимательно к концессионным соглашениям.

11:28 12.02.2020 Вопрос: почему в стратегии развития до 2030 года ничего не предусмотрено для Курганской области? Белозеров: программа максимально сбалансирована, не все вопросы во всех регионах можно решить. Но документ живой — с руководителем Курганской области регулярно обсуждаются новые направления. Каждый год проводится анализ изменения грузо‑ и пассажиропотоков. Вскоре будет вновь проведён анализ ситуации.

11:28 12.02.2020 Матвиенко отчитала неизвестного сенатора за зазвонивший телефон — встать с места виновнику смелости не хватило.

11:31 12.02.2020 Вопрос о развитии высокоскоростного сообщения между городами: способны ли предприятия выпускать локомотивы такого поколения? Белозеров: с Бегловым вышли с предложением к президенту РФ дать разрешение на проектирование трассы Москва — Санкт-Петербург. В ближайшие несколько недель заключат договор на проектирование, к 2026−2027 году магистраль должна появиться. Есть проект и по строительству дороги между Москвой и Нижним Новгородом.

11:31 12.02.2020 Белозеров: машиностроители в России выпускают лучшие новые вагоны, хотя их пока не так много. Но они есть.

11:35 12.02.2020 Вопрос: из-за отсутствия пешеходных мостов страдает население. За последние годы даже были человеческие жертвы. Белозеров: есть приказ Минтранса, когда строить пешеходные мосты: при интенсивности свыше 200 поездов и переходе свыше 600 человек. Интенсивность растёт, и РЖД учитывает эти обязательства по строительству. «РЖД деньги зарабатывают из пригородных тарифов, стоимости билетов, и тут важен баланс — мы готовы в каждом уникальном случае вникать», — указал он.

11:38 12.02.2020 Белозеров: льгота для школьников должна быть сохранена. Нужно сделать дешёвый, почти ровный тариф как для плацкарта — чтобы на него распределялась та же льгота, что существует в постановлении. Будет направлено предложение в Минтранс. Матвиенко пообещала, что Совфед постарается обеспечить принятие решения за месяц до детских каникул.

11:40 12.02.2020 Олег Белозеров. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:41 12.02.2020 Вопрос: нужна электрификация путей в регионах, расходы на перевозки из-за этого завышены на 25−30%. Белозеров: российские инженеры придумали уникальный вариант — половину пути «Ласточка» движется на электрической тяге, вторую половину идёт с локомотивом, на который подаётся электрическое напряжение. Это не желанный уровень комфорта — потому электрификация путей будет расширяться интенсивнее.

11:45 12.02.2020 Вопрос: будет ли скоростная железная дорога между Москвой, Минском и Смоленском? Белозеров: нам нужно ускорять движение со Смоленской областью. Обсуждение ведётся, в течение 2020 года будет ускорено движение поездов на несколько часов. Ищется баланс между грузовым и пассажирским движением — один пассажирский снимает два грузовых, но грузовые приносят большие доходы. Скоростное движение до 200 км/час — по этой части ведётся обсуждение, смогут ли экономические показатели обеспечить оправданность этого инфраструктурного проекта. Ответ будет дан в течение года.

11:51 12.02.2020 Белозеров о штрафах в РЖД: система формирования тарифов сборных грузов несовершенна. Процентаж более дорого или более дешёвого груза влияет в конечном итоге на стоимость отправки. Исторически было принято решение, что если кто-то один нарушил — несёт ответственность за всех остальных. Норму следует усовершенствовать.

11:55 12.02.2020 Вопрос: для Тувы строительство ж/д крайне актуально, регион транспортно изолирован. В декабре был объявлен тендер на корректировку проекта сметной документации, но итогов до сих пор нет. Будет ли в этом году строиться дорога в республику? Белозеров: для Тувы и для страны эта железная дорога очень нужна. Это концессионное соглашение, где РЖД не является участником процесса с РФ — являясь только генеральным подрядчиком. Был заключен договор на производство проекта и строительных работ. Конкурс был проведён несколько недель назад. Вскоре договор на изменение проектной документации, процедуры проектирования будут завершены. В отношении строительства по концессионному соглашению появляются разные нюансы — взаимоотношения между проектной компанией и правительством и другие вопросы. Вероятно, будет новый раунд переговоров. РЖД же свою часть работ по проектированию выполнит точно в срок.

12:01 12.02.2020 Олег Белозеров на заседании Совета Федерации.12.02.2020. council.gov.ru

12:09 12.02.2020 Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом заработает в 2026 или 2027 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в Совете Федерации на правительственном часе. «В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование — планируем, что два с половиной года у нас уйдёт на проектирование. И в 2026—2027 годах магистраль появится», — заявил Белозёров. С соответствующим предложением выступила администрация Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» к президенту РФ. Аналогичный проект рассматривается и в отношении железнодорожной магистрали между Москвой и Нижним Новгородом, указал директор ОАО «РЖД». Читайте подробнее: ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом может появиться к 2027 году

12:26 12.02.2020 Законопроект, подготовленный ОАО «РЖД» с целью сокращения сроков строительства в отрасли, должен быть рассмотрен и принят в кратчайшие сроки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в Совете Федерации на правительственном часе. «Поправки в законодательные акты предполагают сокращение сроков согласования строительных процедур и, таким образом, ускорение процесса строительства. Чтобы нам не быть «бутылочным горлышком» для экономики Российской Федерации», — заявил Белозёров. В частности, он попросил содействовать скорейшему рассмотрению законопроекта членов Совета Федерации. Читайте далее: ОАО «РЖД» подготовило закон для сокращения сроков строительства в отрасли

13:31 12.02.2020 Отчет РЖД. Результат работы 2019. council.gov.ru

14:12 12.02.2020 Ковровые дорожки больше не должны присутствовать в современных вагонах, поскольку собирают пыль. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам правительственного часа с главой РЖД Олегом Белозёровым. «Надо уходить от устаревших стандартов и нормативов. Например, ковровые дорожки в вагонах. Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники», — заявила Матвиенко. По её мнению, устаревшие «брежневские» дорожки следует заменить современными «стильными, красивыми и удобными в обслуживании материалами». «От дорожек давно стоит отказаться, и я уверена, что эта задача РЖД по плечу», — подчеркнула спикер Совфеда. Меры по усовершенствованию комфортных условий не должны ограничиваться лишь обустройством вагонов, продолжила она — по её мнению, перед РЖД по-прежнему стоит задача наладки инфраструктуры станций, вокзалов и железнодорожных переездов. «Остановочные пункты без нормальных платформ, есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности», — добавила она. Об этом: Матвиенко предложила избавиться от «пылесборников» в поездах

17:09 12.02.2020 РЖД с начала 2020 года запустило пилотный проект — при покупке билетов на официальном сайте компании просят пассажиров, имеющих медицинское образование, сообщать об этом добровольно. Нужно поставить специальные отметки рядом с полем «Я — медицинский работник. При необходимости готов оказать первую помощь в поезде». «Важно то, чтобы в случае экстренной необходимости сотрудники поездной бригады могли быстро найти медика среди пассажиров», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в Facebook.