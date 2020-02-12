Пути и тупики железнодорожного сообщения — трансляция
В рамках дня ОАО «Российские железные дороги» перед членами Совфеда выступит председатель правления РЖД Олег Белозеров, он расскажет о повышении транспортной доступности и развитии железнодорожной инфраструктуры в регионах.
Председатель правления РЖД Олег Белозеров поблагодарил Совет Федерации за традицию регулярных встреч.
Вся деятельность РЖД сконцентрирована на расширении магистральной инфраструктуры в рамках реализации национальных проектов, подчеркнул он.
РЖД закончили 2019 год с достойными, а в ряде случаев — с уникальными результатами, подчеркнул он. Перевезено почти 1 млрд 200 млн пассажиров — самый высокий результат за 11 лет.
Холдинг решил с января 2020 года предоставить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны бессрочное право безлимитного бесплатного проезда с сопровождающим во всех поездах дальнего следования по территории РФ
В грузовом сообщении перевезён рекордный объём угля в направлении Дальнего Востока — 100 млн тонн. Кроме того, самый высокий показатель дал контейнерный сегмент перевозок — почти 15% прироста. Наконец, преодолён рубеж в 5 млн контейнеров, указал он.
В прошлом году затраты снижены на 30 млрд рублей.
По международным оценкам РЖД стала самой эффективной компанией по энергоэффективности грузовых перевозок.
«Мы экологически чистая, зелёная компания», — подчеркнул Белозеров.
В 2019 году выброс загрязняющих веществ от стационарных источников снижен более чем на 3%.
В компании запущены все механизмы для обеспечения прорыва квантовых коммуникаций, указал Белозеров. По безопасности РЖД также вышла на первое место в мире — компания на втором месте отличается по этому показателю на 20%, указал Белозеров.
Белозеров: на уровне субъектов РФ существуют региональные и межрегиональные координационные советы с участием руководителей транспортных подразделений исполнительной власти субъектов. Это создаёт гибкий и эффективный механизм для сотрудничества с регионами в развитии инфраструктуры.
Ключевое направление — развитие пригородного сообщения.
На Сахалине новое качество услуги в пригородном сообщении стало возможно благодаря масштабному проекту по модернизации всей инфраструктуры, включая переход колеи на российские стандарты.
В Калининградской области благодаря курсированию «Ласточек» произошла перезагрузка пригородного сообщения на основном направлении перевозки — рост пассажиропотока составил 32% в 2019 году, а в период массовых летних отпусков — 49%. Аналогичные решения будут найдены в восточных направлениях от Калининграда.
В 2019 году в общей сложности услугами новых пригородних поездов воспользоваться смогли пассажиры 18 субъектов России. Рост пассажиропотока составил более 10%.
В 2020 году за счёт инвестиционной программы на пригородные маршруты будет поставлено более 200 новых вагонов, а с учётом «Ласточки» — 325 новых вагонов в 22 субъектах.
В утверждённых планах на 2020 год предусмотрен запуск 18 новых маршрутов Новосибирской, Архангельской, Саратовской, Волгоградской областях, Забайкальском крае, Краснодарском и Пермском краях.
В сегменте пригородных перевозок остаётся актуальной проблема возмещения потерь в доходах от государственного регулирования тарифов на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении. В настоящее время средства в бюджете РФ предусмотрены не в полном объёме — заложено порядка 37 млрд. Объём компенсации должен увеличиваться, дефицит на три года составляет более 25 млрд рублей.
Парк пассажирских вагонов дальнего следования продолжает обновляться. Контракт до 2025 года предусматривает поставки более 3700 вагонов с объёмом инвестиций 237 млрд рублей.
«Это рекордный контракт для российского транспортного машиностроения», — указал Белозеров.
В настоящее время загружены все железнодорожные мощности, отметил он, что является уникальным показателем.
В период 2016—2019 годов на льготных условиях в пассажирских поездах перевезено на льготных условиях 10 млн детей, объём льгот составил 12 млрд рублей.
Комплексный план расширения магистральной инфраструктуры предусматривает беспрецедентный по масштабам и срокам объём строительных работ в объёме 2,5 млн рублей за три года.
Ряд процедур по строительству занимает несколько лет — РЖД просит ускорить рассмотрение ряд предложенных законопроектов, чтобы холдинг не являлся «бутылочным горлышком» в развитии транспортной инфраструктуры страны, попросил Белозеров.
Санитарно-защитные зоны объектов ж/д инфраструктуры — проблему надо решать, но решать поэтапно. Сегодня одно из решений заключается в полной ответственности РЖД. Только на разработку проектов таких зон потребуется более 100 млрд рублей, а если полностью реализовать требования — 3 трлн рублей.
«Нужно наметить какую-то поэтапность, хотели бы быть услышанными», — отметил Белозеров.
Белозеров попросил закрепить право принятия решения по развитию инфраструктуры исходя из коммерческой эффективности, чтобы не ущемлять права других участников инвестпрограмм, а не только за РЖД. И одновременно — просьба отнестись внимательно к концессионным соглашениям.
Вопрос: почему в стратегии развития до 2030 года ничего не предусмотрено для Курганской области?
Белозеров: программа максимально сбалансирована, не все вопросы во всех регионах можно решить. Но документ живой — с руководителем Курганской области регулярно обсуждаются новые направления. Каждый год проводится анализ изменения грузо‑ и пассажиропотоков. Вскоре будет вновь проведён анализ ситуации.
Матвиенко отчитала неизвестного сенатора за зазвонивший телефон — встать с места виновнику смелости не хватило.
Вопрос о развитии высокоскоростного сообщения между городами: способны ли предприятия выпускать локомотивы такого поколения?
Белозеров: с Бегловым вышли с предложением к президенту РФ дать разрешение на проектирование трассы Москва — Санкт-Петербург. В ближайшие несколько недель заключат договор на проектирование, к 2026−2027 году магистраль должна появиться. Есть проект и по строительству дороги между Москвой и Нижним Новгородом.
Белозеров: машиностроители в России выпускают лучшие новые вагоны, хотя их пока не так много. Но они есть.
Вопрос: из-за отсутствия пешеходных мостов страдает население. За последние годы даже были человеческие жертвы.
Белозеров: есть приказ Минтранса, когда строить пешеходные мосты: при интенсивности свыше 200 поездов и переходе свыше 600 человек. Интенсивность растёт, и РЖД учитывает эти обязательства по строительству.
«РЖД деньги зарабатывают из пригородных тарифов, стоимости билетов, и тут важен баланс — мы готовы в каждом уникальном случае вникать», — указал он.
Белозеров: льгота для школьников должна быть сохранена. Нужно сделать дешёвый, почти ровный тариф как для плацкарта — чтобы на него распределялась та же льгота, что существует в постановлении. Будет направлено предложение в Минтранс. Матвиенко пообещала, что Совфед постарается обеспечить принятие решения за месяц до детских каникул.
Вопрос: нужна электрификация путей в регионах, расходы на перевозки из-за этого завышены на 25−30%.
Белозеров: российские инженеры придумали уникальный вариант — половину пути «Ласточка» движется на электрической тяге, вторую половину идёт с локомотивом, на который подаётся электрическое напряжение. Это не желанный уровень комфорта — потому электрификация путей будет расширяться интенсивнее.
Вопрос: будет ли скоростная железная дорога между Москвой, Минском и Смоленском?
Белозеров: нам нужно ускорять движение со Смоленской областью. Обсуждение ведётся, в течение 2020 года будет ускорено движение поездов на несколько часов. Ищется баланс между грузовым и пассажирским движением — один пассажирский снимает два грузовых, но грузовые приносят большие доходы. Скоростное движение до 200 км/час — по этой части ведётся обсуждение, смогут ли экономические показатели обеспечить оправданность этого инфраструктурного проекта. Ответ будет дан в течение года.
Белозеров о штрафах в РЖД: система формирования тарифов сборных грузов несовершенна. Процентаж более дорого или более дешёвого груза влияет в конечном итоге на стоимость отправки. Исторически было принято решение, что если кто-то один нарушил — несёт ответственность за всех остальных. Норму следует усовершенствовать.
Вопрос: для Тувы строительство ж/д крайне актуально, регион транспортно изолирован. В декабре был объявлен тендер на корректировку проекта сметной документации, но итогов до сих пор нет. Будет ли в этом году строиться дорога в республику?
Белозеров: для Тувы и для страны эта железная дорога очень нужна. Это концессионное соглашение, где РЖД не является участником процесса с РФ — являясь только генеральным подрядчиком. Был заключен договор на производство проекта и строительных работ. Конкурс был проведён несколько недель назад. Вскоре договор на изменение проектной документации, процедуры проектирования будут завершены.
В отношении строительства по концессионному соглашению появляются разные нюансы — взаимоотношения между проектной компанией и правительством и другие вопросы. Вероятно, будет новый раунд переговоров. РЖД же свою часть работ по проектированию выполнит точно в срок.
Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом заработает в 2026 или 2027 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в Совете Федерации на правительственном часе.
«В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование — планируем, что два с половиной года у нас уйдёт на проектирование. И в 2026—2027 годах магистраль появится», — заявил Белозёров.
С соответствующим предложением выступила администрация Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» к президенту РФ. Аналогичный проект рассматривается и в отношении железнодорожной магистрали между Москвой и Нижним Новгородом, указал директор ОАО «РЖД».
Читайте подробнее: ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом может появиться к 2027 году
Законопроект, подготовленный ОАО «РЖД» с целью сокращения сроков строительства в отрасли, должен быть рассмотрен и принят в кратчайшие сроки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля заявил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров в Совете Федерации на правительственном часе.
«Поправки в законодательные акты предполагают сокращение сроков согласования строительных процедур и, таким образом, ускорение процесса строительства. Чтобы нам не быть «бутылочным горлышком» для экономики Российской Федерации», — заявил Белозёров.
В частности, он попросил содействовать скорейшему рассмотрению законопроекта членов Совета Федерации.
Читайте далее: ОАО «РЖД» подготовило закон для сокращения сроков строительства в отрасли
Ковровые дорожки больше не должны присутствовать в современных вагонах, поскольку собирают пыль. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам правительственного часа с главой РЖД Олегом Белозёровым.
«Надо уходить от устаревших стандартов и нормативов. Например, ковровые дорожки в вагонах. Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники», — заявила Матвиенко.
По её мнению, устаревшие «брежневские» дорожки следует заменить современными «стильными, красивыми и удобными в обслуживании материалами».
«От дорожек давно стоит отказаться, и я уверена, что эта задача РЖД по плечу», — подчеркнула спикер Совфеда.
Меры по усовершенствованию комфортных условий не должны ограничиваться лишь обустройством вагонов, продолжила она — по её мнению, перед РЖД по-прежнему стоит задача наладки инфраструктуры станций, вокзалов и железнодорожных переездов.
«Остановочные пункты без нормальных платформ, есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности», — добавила она.
Об этом: Матвиенко предложила избавиться от «пылесборников» в поездах
РЖД с начала 2020 года запустило пилотный проект — при покупке билетов на официальном сайте компании просят пассажиров, имеющих медицинское образование, сообщать об этом добровольно. Нужно поставить специальные отметки рядом с полем «Я — медицинский работник. При необходимости готов оказать первую помощь в поезде».
«Важно то, чтобы в случае экстренной необходимости сотрудники поездной бригады могли быстро найти медика среди пассажиров», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в Facebook.
О готовности РЖД разработать программу лояльности для медработников сообщил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
Читайте подробнее: РЖД может запустить программу лояльности для медработников