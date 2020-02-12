Чита, 12 февраля, 2020, 10:15 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в преддверии празднования 75-летия Великой Победы набирает обороты скандал с опубликованной в социальных сетях фотографией, на которой председатель совета Читинского района Вильгельм Зайдель и директор библиотек района Евгения Ушакова запечатлены изображающими «Гитлера»: первый прикладывает два пальца к губам, имитируя известные усы, а вторая — выкидывает вперёд руку («зигует»).

Цитата с сайта ИА «Чита.ру» Забайкальские единоросс и библиотекарь, изображающие «Гитлера»

Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».

Тем не менее на ситуацию уже отреагировали партийные товарищи Вильгельма Зайделя.

«Это недопустимо не только как для должностного лица, но и для человека, живущего в огромной великой стране, в которой миллионы людей погибли во имя Победы над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны, тем более в этом году мы готовимся к празднованию важной для всех нас даты — 75-летию Победы», — заявил 12 февраля секретарь Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Скачков.

Вероятнее всего, в ходе сегодняшнего заседания регионального политического совета чиновник будет исключён из рядов единороссов.