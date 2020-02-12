Ярославль, 12 февраля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Пожизненное членство в Совете Федерации не будет способствовать эффективности работы верхней палаты парламента. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM экс-сенатор от Ярославской области Анатолий Лисицын.

Анатолий Лисицын

«Совет Федерации — это прежде всего орган регионального представительства. Пожизненное сенаторство не будет способствовать его эффективной работе. У нас есть Общественная палата. Думаю, что в ней можно было бы установить пожизненное членство за особые заслуги перед народом России».

Анатолий Лисицын полагает, что нет большого смысла и в увеличении президентской квоты с 17 до 30 человек, поскольку президент не использовал её ранее.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправки в Конституцию о формировании Совфеда поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Поправками в частности предлагается увеличить президентскую квоту при формировании состава Совета Федерации до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.