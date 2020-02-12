Ярославль, 12 февраля, 2020, 09:05 — ИА Регнум. В Ярославле в 2019 году городские власти демонтировали 2500 вывесок и других информационных конструкций. Об этом сообщает портал мэрии города.

City-yaroslavl.ru Демонтаж вывески в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия приняла единые требования к вывескам и ввела процедуру их согласования с «Агентством по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».

«За 2019 год сотрудниками МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» выявлено более 3000 незаконных информационных конструкций. На все выписаны предписания. К настоящему времени демонтировано около 2500», — сказал главный специалист отдела размещения рекламных и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Николай Серов.

Демонтированные вывески отправляются на склад. Предприниматели могут их вернуть, оплатив затраты на демонтаж, транспортировку и хранение.