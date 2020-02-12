Тюменская область, 12 февраля, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Фотошпионам удалось сделать в Сургуте снимок Genesis G80 второго поколения. Изображение машины размещено на сайте «Авторевю».

«Авторевю» Genesis G80 второго поколения

Авто было в плотном камуфляже. Стоит отметить, что, когда новинка была обнаружена, в Сургуте было — 20 °C. Видимо там модель проходит погодные испытания.

Новый G80 сохранил покатый профиль крыши и линию бокового остекления. Ниша для заднего номерного знака была перемещена с крышки багажного отделения на бампер. Также ожидается, что у автомобиля появится двухрядная светодиодная оптика.

Предполагается, что в качестве агрегата у новинки будет установлен битурбированный мотор V6.

Дату официальной премьеры новинки автопроизводители пока не раскрывают.

Напомним, в конце января текущего года компания Genesis представила полноразмерный внедорожник GV90, который может стать конкурентом немецкого BMW X7.

Читайте также: В России подорожал седан Genesis G90 — СМИ