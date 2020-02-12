Абакан, 12 февраля, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — 12 февраля загорелось административное здание по улице Щетинкина. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, сильное задымление наблюдалось на втором этаже.

ГУ МЧС России по Хакасии Пожар в административном здании в Хакасии

По данным хакасских массмедиа, в загоревшемся здании располагается министерство строительства и ЖКХ республики.

В МЧС уточнили, что все работники из помещений эвакуированы. В здании работали звенья газодымозащитников.

По состоянию на 11:50 по местному времени открытое горение в административном здании было ликвидировано. Началась проливка и разбор очага возгорания. Пострадавших нет. Причину пожара выяснят специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми из-за пожара эвакуировали больницу.