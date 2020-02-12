Москва, 12 февраля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. НПФ «Сафмар» объявил, что начал раскрывать состав инвестиционных портфелей вплоть до эмитентов. Информация об акциях, облигациях и прочих ценных бумагах, в которые вложены пенсионные средства клиентов фонда, теперь доступна всем. По нормативам регулятора требование раскрывать портфели по эмитентам наступает через 1,5 года. Аналитики полагают, что тренд на раскрытие портфелей могут подхватить и другие НПФ: прозрачность инвестирования важна для восстановления доверия к пенсионной индустрии.

Деньги

В России сейчас работает 47 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), под управлением которых находится 4,3 трлн руб. Доверенные фондам в управление пенсионные деньги граждан России НПФ инвестируют в инструменты фондового рынка, при этом возможности вложений серьезно ограничены требованиями регулятора.

Увидеть, в какие типы инструментов вложены пенсионные средства россиян, с недавнего времени можно на сайтах фондов. Однако понять, какие эмитенты кроются, например, под определением «акции» или «долевые инструменты», можно в редких случаях. Сейчас, помимо НПФ «Сафмар», по эмитентам раскрывают портфели шесть НПФ, крупный из которых — только НПФ Сбербанка. В соответствии с указанием Банка России такая открытость, которую демонстрируют сейчас единицы НПФ, станет обязательной лишь с 1 июля 2021 года.

«Мы считаем, что такая прозрачность важна для наших клиентов: они могут видеть все инвестиционные решения, которые принимает фонд, оценивать качество портфелей и то, как оно менялось за последние несколько лет. Такая информация нужна в том числе и при выборе НПФ, — отметил генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. — Принятое акционером и советом директоров фонда решение о раскрытии портфелей подчеркивает нашу ответственность перед клиентами за инвестиционные действия НПФ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Год открытых портфелей

Как считают эксперты, раскрытие портфелей должно стать хорошей практикой для всех НПФ. Это позволит людям больше верить пенсионным фондам, ведь даже нейтральное отношение к ним портится и из-за пенсионной реформы (хотя она, казалось бы, не имеет к ним особого отношения), и из-за постоянных и непонятных гражданам изменений, и из-за низкой доходности. НПФ «Сафмар» фактически стал первым крупным частным НПФ, раскрывшим свой портфель вплоть до эмитентов, с учетом того, что НПФ Сбербанка является квазигосударственным пенсионным фондом.

«Безусловно, это важное событие для отрасли: раскрытие НПФ портфелей по эмитентам повысит доверие к ней, сделает её более прозрачной. То, что некоторые фонды, не дожидаясь вступления в силу соответствующего указания регулятора, начали раскрывать подобную информацию на добровольной основе, свидетельствует и о стремлении самих игроков рынка к открытости. Очевидно, что такая информация должна заинтересовать в первую очередь аналитиков рынка, а также продвинутых клиентов (существующих или потенциальных), желающих сделать выбор в пользу того или иного фонда и при этом разбирающихся в вопросах оценки качества активов. Это не все клиенты, но это крайне важный шаг к прозрачности всей системы, а значит, за «Сафмаром» должны последовать и другие игроки, если, конечно, у них нет причин скрывать структуру своих активов», — отметил гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Павел Самиев

«Любой бизнес строится на доверии. Особенно такой деликатный, как пенсионные накопления граждан и работа с ними. В этом плане, с учетом необходимости работы по повышению финансовой грамотности населения, включая людей пенсионного возраста, раскрытие состава своих инвестиционных портфелей вплоть до эмитентов — очень важное начинание. Люди смогут сами видеть, куда вкладываются их пенсионные сбережения, во что, кто этим и как занимается. Естественно, такая практика серьезно повысит прозрачность всей системы пенсионных сбережений, по крайней мере, позволит людям отделить тех, кто готов работать открыто, от тех, кто это по каким-то причинам боится это сделать», — отметил шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд РФ

Анализируй это

В ряде СМИ управляющие провели анализ данных портфеля пенсионных накоплений и пенсионных резервов на сайте НПФ «Сафмар». Так, директор по инвестициям (CIO) «Сбербанк управление активами» Ренат Малин отметил в комментариях изданию Газета.ру: «С точки зрения соотношения риск/доходность портфели сбалансированы: в них присутствуют различные классы активов, которые разрешены для инвестирования законодательством, в том числе акции. В этом году мы ждем от них хороших результатов, их доля вполне оправдана. Корпоративные облигации, которые дают премию в доходности над гособлигациями (ОФЗ) и депозитами, составляют значительную часть портфеля. Для превышения уровня инфляции эта доля на настоящий момент с нашей точки зрения достаточна».

«В целом это хороший портфель, практически целиком состоящий из рыночных бумаг — это значит, что бумаги достаточно высокого качества, они ликвидны и торгуются на бирже . Это значит, что там нет каких-то скрытых инвестиций в интересах группы лиц. Это известные ценные бумаги, за исключением буквально нескольких эмитентов, которые так или иначе аффилированы с НПФ, однако это доля с разумным весом. Портфель не на 100% рыночный, но близок к этому», — добавил директор по инвестициям ТКБ «Инвестмент партнерс» Владимир Цупров

Начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин рассказал порталу Finanz.ru: «Что касается самих портфелей, то они во многом совпадают с нашими рекомендациями. В частности, весомая доля акций в портфеле сулит хорошую доходность на фоне повышения дивидендных выплат компаний. Доля ликвидных депозитов также высока, давая возможность быстро реагировать на изменения рыночных котировок».

Котировки

Как сообщает НПФ «Сафмар», в настоящее время более 87% активов в портфеле фонда имеют рейтинги (сопоставимые по шкале S&P Ratings) на уровне ВВ и выше, а 67% из них составляют активы с рейтингом ВВВ-, то есть на уровне суверенного кредитного рейтинга России. Пенсионные активы под управлением фонда вложены в 14 отраслей экономики, среди крупнейших по доле в инвестиционном портфеле эмитентов — Роснефть, Газпромнефть, Транснефть, РЖД и Сбербанк и др. Обновление данных о составе портфелей будет проходить на регулярной основе. В настоящий момент портфели раскрыты на 1 февраля 2020 года.

«Мы думаем, что все пенсионные портфели после изменений со стороны ЦБ приобретут похожую структуру, основой которой будут высококачественные корпоративные облигации, ОФЗ и, возможно, инструменты денежного рынка, а также в небольших долях акции и прочие рискованные активы. Самой интересной информацией являлось бы раскрытие результатов работы каждой управляющей компании на регулярной основе, например, на ежеквартальной в разрезе пенсионных накоплений и пенсионных резервов», — прокомментировали ИА REGNUM в «УК Райффайзен Капитал».

Юрий Свиридов