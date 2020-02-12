С широко открытыми портфелями. Частные пенсионные фонды идут к прозрачности
Москва, 12 февраля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. НПФ «Сафмар» объявил, что начал раскрывать состав инвестиционных портфелей вплоть до эмитентов. Информация об акциях, облигациях и прочих ценных бумагах, в которые вложены пенсионные средства клиентов фонда, теперь доступна всем. По нормативам регулятора требование раскрывать портфели по эмитентам наступает через 1,5 года. Аналитики полагают, что тренд на раскрытие портфелей могут подхватить и другие НПФ: прозрачность инвестирования важна для восстановления доверия к пенсионной индустрии.
В России сейчас работает 47 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), под управлением которых находится 4,3 трлн руб. Доверенные фондам в управление пенсионные деньги граждан России НПФ инвестируют в инструменты фондового рынка, при этом возможности вложений серьезно ограничены требованиями регулятора.
Увидеть, в какие типы инструментов вложены пенсионные средства россиян, с недавнего времени можно на сайтах фондов. Однако понять, какие эмитенты кроются, например, под определением «акции» или «долевые инструменты», можно в редких случаях. Сейчас, помимо НПФ «Сафмар», по эмитентам раскрывают портфели шесть НПФ, крупный из которых — только НПФ Сбербанка. В соответствии с указанием Банка России такая открытость, которую демонстрируют сейчас единицы НПФ, станет обязательной лишь с 1 июля 2021 года.
Год открытых портфелей
Как считают эксперты, раскрытие портфелей должно стать хорошей практикой для всех НПФ. Это позволит людям больше верить пенсионным фондам, ведь даже нейтральное отношение к ним портится и из-за пенсионной реформы (хотя она, казалось бы, не имеет к ним особого отношения), и из-за постоянных и непонятных гражданам изменений, и из-за низкой доходности. НПФ «Сафмар» фактически стал первым крупным частным НПФ, раскрывшим свой портфель вплоть до эмитентов, с учетом того, что НПФ Сбербанка является квазигосударственным пенсионным фондом.
В ряде СМИ управляющие провели анализ данных портфеля пенсионных накоплений и пенсионных резервов на сайте НПФ «Сафмар». Так, директор по инвестициям (CIO) «Сбербанк управление активами» Ренат Малин отметил в комментариях изданию Газета.ру: «С точки зрения соотношения риск/доходность портфели сбалансированы: в них присутствуют различные классы активов, которые разрешены для инвестирования законодательством, в том числе акции. В этом году мы ждем от них хороших результатов, их доля вполне оправдана. Корпоративные облигации, которые дают премию в доходности над гособлигациями (ОФЗ) и депозитами, составляют значительную часть портфеля. Для превышения уровня инфляции эта доля на настоящий момент с нашей точки зрения достаточна».
Начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин рассказал порталу Finanz.ru: «Что касается самих портфелей, то они во многом совпадают с нашими рекомендациями. В частности, весомая доля акций в портфеле сулит хорошую доходность на фоне повышения дивидендных выплат компаний. Доля ликвидных депозитов также высока, давая возможность быстро реагировать на изменения рыночных котировок».
Как сообщает НПФ «Сафмар», в настоящее время более 87% активов в портфеле фонда имеют рейтинги (сопоставимые по шкале S&P Ratings) на уровне ВВ и выше, а 67% из них составляют активы с рейтингом ВВВ-, то есть на уровне суверенного кредитного рейтинга России. Пенсионные активы под управлением фонда вложены в 14 отраслей экономики, среди крупнейших по доле в инвестиционном портфеле эмитентов — Роснефть, Газпромнефть, Транснефть, РЖД и Сбербанк и др. Обновление данных о составе портфелей будет проходить на регулярной основе. В настоящий момент портфели раскрыты на 1 февраля 2020 года.
Юрий Свиридов