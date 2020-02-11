Архангельск встретил «Эстафету Победы»
Архангельск, 11 февраля, 2020, 20:32 — ИА Регнум. В Архангельск из Мурманска доставили макет пограничного столба с георгиевской лентой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, в торжественной церемонии, давшей старт акции в регионе, приняли участие общественные и ветеранские организации, силовые ведомства, юнармейцы, кадеты, школьники, горожане и представители власти.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель руководителя администрации — директор департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Олег Русинов.
Из Архангельска символ эстафеты продолжит движение на пограничную заставу Нагурское, которая охраняет самые северные пределы нашего государства на арктических островах.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Архангельске из рук губернатора Архангельской области 19 ветеранов были награждены медалями в честь 75-летия Победы.