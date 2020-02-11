Архангельск, 11 февраля, 2020, 20:32 — ИА Регнум. В Архангельск из Мурманска доставили макет пограничного столба с георгиевской лентой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, в торжественной церемонии, давшей старт акции в регионе, приняли участие общественные и ветеранские организации, силовые ведомства, юнармейцы, кадеты, школьники, горожане и представители власти.

Dvinanews.ru В Архангельск доставили символ «Эстафеты Победы»

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель руководителя администрации — директор департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Олег Русинов.

«Тогда в далеком 1941 году первыми на защиту государственной границы встали и отдали свои жизни советские пограничники. Подвиг их — бесценен, память о тех, кто выстоял в той войне, навсегда будет в наших сердцах, — сказал он. — Есть воины, о которых мы знаем, есть неизвестные солдаты. «Эстафета Победы» — хороший повод рассказать подрастающему поколению о героях-пограничниках. Уверен, у каждого пограничника была своя «Брестская крепость». Ведь именно они первыми дали отпор врагу, не уступив ни метра нашей земли».

Из Архангельска символ эстафеты продолжит движение на пограничную заставу Нагурское, которая охраняет самые северные пределы нашего государства на арктических островах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Архангельске из рук губернатора Архангельской области 19 ветеранов были награждены медалями в честь 75-летия Победы.