Архангельск, 11 февраля, 2020, 20:03 — ИА Регнум. 19 ветеранов получили сегодня из рук губернатора Архангельской области юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Dvinanews.ru Губернатор Архангельской области вручил ветеранам юбилейные медали

«Дорогие ветераны, вы спасли мир от фашизма. Вы — пример стойкости, мужества и безграничной любви к своей Родине. Уверен, память о подвиге вашей жизни не прервется ни в одном поколении. Вы отличаетесь удивительной энергией созидания и труда, передать её нашей молодежи жизненно необходимо», — обратился Игорь Орлов к ветеранам.

Среди тех, кому сегодня вручили медаль — уроженка Ленинграда Тамара Павловна Мосеева. Ей было девять лет, когда началась война. Отца ее сразу забрали на фронт, а родные умерли.

«Победу я встретила в детдоме в Ярославской области, куда меня с сестрой перевезли из блокадного Ленинграда. Когда папа вернулся с войны, забрал нас к сестре в Архангельск, — рассказала она. — Я всегда говорю молодежи: цените жизнь сейчас, каждый ее день, цените и радуйтесь!»

Напомним, более 7 тысяч ветеранов и тружеников тыла Архангельской области в преддверии 75-летия Великой Победы будут награждены юбилейными медалями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области будет создан архив фото — видеоматериалов, содержащих воспоминания участников Великой Отечественной войны.