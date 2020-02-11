Минск, 11 февраля, 2020, 19:17 — ИА Регнум. По итогам 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии составило $243,4 млн. Об этом говорится в опубликованном отчёте Нацбанка республики.

Anatolick Здание Национального банка Белоруссии

В 2019 году экспорт товаров и услуг Белоруссии снизился на 0,7% к уровню 2018 года — до $41,966 млрд, а импорт вырос на 2,1% — до $42,209 млрд. В итоге положительное сальдо внешней торговли за 2018 год ($931,8 млн) сменилось отрицательным показателем 2019 года, ухудшая шансы на выполнение официального прогноза на пятилетку.

Внешнеторговый оборот товаров за 2019 год снизился на 0,9% до $68,706 млрд, в том числе: экспорт товаров (в ценах ФОБ) снизился с $33,43 млрд (2018 год) до $32,315 (2019 год), а импорт вырос с $35 932,6 до $36 391,2 млрд. В итоге резко выросло (на 62,9%) отрицательное сальдо внешней торговли товарами — с $2 502,8 до $4 076,5 мдрд по итогам прошлого года.

Внешнеторговый оборот услуг за 2018 год составил $14,224 млрд, а за 2019 год вырос на 8,8% до $15,469 мдрд. При этом Белоруссия экспортировала в 2018 году услуг на $8,829 млрд, а в 2019 году — уже на $9,651 (+9,3%). Импорт услуг составил, соответственно, $5,395 млрд и $5,818 млрд (+7,8%). Сальдо внешней торговли услугами улучшилось с $3,435 млрд до $3,833 (+11,6% за 2019 год), повлияв на совокупный показатель внешней торговли товарами и услугами.

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