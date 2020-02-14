20:11 11.02.2020 Продажа доли Центрального банка РФ в Сбербанке выглядит как прелюдия к приватизации последнего, что в итоге может привести к тому, что финансовой инфраструктурой страны будут владеть иностранцы, также считает Михаил Делягин. Подробности: Приватизация Сбербанка обернётся утратой суверенитета РФ — Делягин

20:19 11.02.2020 «Судьбу Сбербанка в современной России можно сравнить с приключениями Колобка: вот он готовится уйти, условно говоря, от «бабушки», то есть ЦБ завтра попытается уйти и от правительства, а после, вероятно, Герман Греф видит себя уже в роли властелина России». Об этом пишет обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова, читайте публикацию «Сбербанк России и Сбербанк Грефа».

20:27 11.02.2020 Герман Греф. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

21:04 11.02.2020 Напомним, совместное заявление Минфина РФ и Банка России о выходе ЦБ из капитала Сбербанка было сделано 11 февраля 2020 года. Также 11 февраля стало известно о том, что бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена заместителем председателя Сбербанка.

21:21 11.02.2020 Деньги Фонда национального благосостояния пойдут на выкуп Сбербанка у Банка России. Подробности в материале: Деньги Фонда национального благосостояния пойдут на выкуп Сбербанка у ЦБ

21:23 11.02.2020 Правительство РФ 13 февраля может рассмотреть законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

21:36 11.02.2020 Продажа Центробанком акций Сбербанка правительству приведет к тому, что дивиденды будут зачисляться напрямую в федеральный бюджет, но при этом, как отреагируют на такие изменения инвесторы, сегодня предположить сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). «Видимо, решили уйти от конфликта интересов, который объективно существует в таких ситуациях, но я могу это только предполагать. И этот конфликт интересов может быть даже не главное — в последнее время постоянно выносится вопрос о зачислении дивидендов Сбербанка не Банку России, а в бюджет», — предполагает Аксаков. Читайте также: Аксаков объяснил «банковский маневр»

21:53 11.02.2020 Целесообразность продажи акций Сбербанка от Центробанка правительству вызывает вопросы как у депутатов, так и у экспертов — после внесения законопроекта правительству придется объяснить, зачем тратить резервные средства на эти цели, заявил корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Получается, что в свое время ЦБ показывал плюс, но потом из-за разного рода помощи другим банкам, которые находились в кризисной стадии, ситуация поменялась. Теперь получается, что эта покупка акций будет происходить за счет Фонда национального благосостояния, и спрашивается, какова основная цель, для чего это делается? Это деньги налогоплательщиков, и их можно потратить на иные цели», — заявил Нилов. Об этом: В Госдуме ждут от правительства разъяснений маневра со Сбербанком

22:05 11.02.2020 Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов. duma.gov.ru

22:18 11.02.2020 Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка будет рассмотрен правительством РФ 13 февраля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ. Там отметили, что пакет акций Сбербанка приобретается через средства Фонда национального благосостояния «только в части превышения 7% ВВП». Об этом: Правительство обсудит выход ЦБ из капитала Сбербанка 13 февраля

22:25 11.02.2020 Центральный банк России. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

07:05 12.02.2020 ПАО «Сбербанк» — исторический преемник сберегательных касс, которые были основаны ещё указом императора Николая I 12 ноября 1841 года. Региональная сеть включает в себя 11 территориальных банков с 14 тыс. подразделений в 83 регионах России. У «Сбербанка» есть зарубежная сеть из «дочерних компаний», филиалов и представительств в 22 странах. От своей доли в 50% плюс одна акция Банк России в 2018 году получил дивиденды в размере 135,5 млрд рублей, а в 2017 году выплата составила 67,8 млрд рублей. Акционеры у банка есть как на Кипре, так и в Лондоне, Литве и иных странах. У ПАО имеются доли свыше 40 юрлицах. Читайте подробнее: Сбербанк на продажу: какие активы ещё «уйдут» из ведомства Набиуллиной?

08:00 12.02.2020 Сбербанк. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

09:14 12.02.2020 На сегодня у ПАО «Сбербанк» есть свыше 40 действующих «дочек», в которых оно имеет доли или выступало соучредителем. В их числе компания из Сколково, страховой актив, лизинговая компания, аукционные компании, садоводческие общества, ТСЖ, а также за ПАО — участие в создании ряда других крупных банков России.

10:13 12.02.2020 Герман Греф, помимо того, что был министром экономического развития и торговли России, в разные годы занимал должности в правительстве Санкт-Петербурга, был членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, замминистра государственного имущества РФ. Греф, по данным с официального сайта Сбербанка, также является акционером банка. Его доля участия в уставном капитале — 0,0031%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,003%. С ноября 2007 года он является председателем правления ПАО.