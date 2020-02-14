Сбербанк на продажу: к чему приведёт сделка? — все новости и комментарии
Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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«Это ожидаемая новость. Всё, как говорил Ленин: «Формально всё правильно, а по сути — издевательство», —сказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что правительство собирается выкупить акции Сбербанка у Центрального банка России.
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Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, который направили в правительство, вызывает настороженность. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
Подробности: Продажа акций Сбербанка «вызывает настороженность»
Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предвидит риск того, что деньги, потраченные правительством РФ на покупку акций Сбербанка, в бюджет РФ или не вернутся вовсе, или вернутся лишь частично.
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ЦБ принадлежит 50% плюс одна голосующая акция уставного капитала Сбербанка. Доля в 45% — у юрлиц-нерезидентов и 1,81% — у юрлиц-резидентов. Еще 3,15% — под контролем частных инвесторов.
Выход Центробанка из капитала Сбербанка может послужить на пользу обеим сторонам, но последствия такой инициативы для рынка следует тщательно проанализировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).
«Я думаю, что эту инициативу надо очень глубоко анализировать, потому что помимо понятной политики, которую реализует Центробанк, — это всё-таки орган, который не должен присутствовать в уставных капиталах, в том числе и с госучастием», — заявил Гутенев.
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Срок продажи Центробанком акций Сбербанка РФ за счёт средств Фонда национального благосостояния составит от трёх до семи лет с момента заключения сделки.
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Продажа доли Центрального банка РФ в Сбербанке выглядит как прелюдия к приватизации последнего, что в итоге может привести к тому, что финансовой инфраструктурой страны будут владеть иностранцы, также считает Михаил Делягин.
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«Судьбу Сбербанка в современной России можно сравнить с приключениями Колобка: вот он готовится уйти, условно говоря, от «бабушки», то есть ЦБ завтра попытается уйти и от правительства, а после, вероятно, Герман Греф видит себя уже в роли властелина России».
Об этом пишет обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова, читайте публикацию «Сбербанк России и Сбербанк Грефа».
Напомним, совместное заявление Минфина РФ и Банка России о выходе ЦБ из капитала Сбербанка было сделано 11 февраля 2020 года. Также 11 февраля стало известно о том, что бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена заместителем председателя Сбербанка.
Деньги Фонда национального благосостояния пойдут на выкуп Сбербанка у Банка России.
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Правительство РФ 13 февраля может рассмотреть законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Продажа Центробанком акций Сбербанка правительству приведет к тому, что дивиденды будут зачисляться напрямую в федеральный бюджет, но при этом, как отреагируют на такие изменения инвесторы, сегодня предположить сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«Видимо, решили уйти от конфликта интересов, который объективно существует в таких ситуациях, но я могу это только предполагать. И этот конфликт интересов может быть даже не главное — в последнее время постоянно выносится вопрос о зачислении дивидендов Сбербанка не Банку России, а в бюджет», — предполагает Аксаков.
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Целесообразность продажи акций Сбербанка от Центробанка правительству вызывает вопросы как у депутатов, так и у экспертов — после внесения законопроекта правительству придется объяснить, зачем тратить резервные средства на эти цели, заявил корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Получается, что в свое время ЦБ показывал плюс, но потом из-за разного рода помощи другим банкам, которые находились в кризисной стадии, ситуация поменялась. Теперь получается, что эта покупка акций будет происходить за счет Фонда национального благосостояния, и спрашивается, какова основная цель, для чего это делается? Это деньги налогоплательщиков, и их можно потратить на иные цели», — заявил Нилов.
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Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка будет рассмотрен правительством РФ 13 февраля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.
Там отметили, что пакет акций Сбербанка приобретается через средства Фонда национального благосостояния «только в части превышения 7% ВВП».
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ПАО «Сбербанк» — исторический преемник сберегательных касс, которые были основаны ещё указом императора Николая I 12 ноября 1841 года. Региональная сеть включает в себя 11 территориальных банков с 14 тыс. подразделений в 83 регионах России. У «Сбербанка» есть зарубежная сеть из «дочерних компаний», филиалов и представительств в 22 странах. От своей доли в 50% плюс одна акция Банк России в 2018 году получил дивиденды в размере 135,5 млрд рублей, а в 2017 году выплата составила 67,8 млрд рублей. Акционеры у банка есть как на Кипре, так и в Лондоне, Литве и иных странах.
У ПАО имеются доли свыше 40 юрлицах.
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На сегодня у ПАО «Сбербанк» есть свыше 40 действующих «дочек», в которых оно имеет доли или выступало соучредителем. В их числе компания из Сколково, страховой актив, лизинговая компания, аукционные компании, садоводческие общества, ТСЖ, а также за ПАО — участие в создании ряда других крупных банков России.
Герман Греф, помимо того, что был министром экономического развития и торговли России, в разные годы занимал должности в правительстве Санкт-Петербурга, был членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, замминистра государственного имущества РФ. Греф, по данным с официального сайта Сбербанка, также является акционером банка. Его доля участия в уставном капитале — 0,0031%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,003%. С ноября 2007 года он является председателем правления ПАО.
Продажа Сбербанка связана с ухудшением его финансового состояния — активы снизились на 78,8 млрд рублей, считает независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.
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Даже если правительство РФ выкупит у Банка России его долю в Сбербанке, последний все равно останется самостоятельной структурой, не подчинённой общественным или государственным задачам, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
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История с продажей активов ЦБ РФ в Сбербанке правительству РФ очень похожа на объявление всевозможных компенсаций, которые государство выплачивает населению, предварительно лишив его социальных прав. Об этом 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
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Вместо того чтобы перепродавать акции Сбербанка, его следует сделать публичной корпорацией, опыт которых был опробован в Великобритании. Об этом 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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В числе заместителей Германа Грефа в правлении Сбербанка — бывший член совета директоров, Chief Risk Officer (CRO) ДенизБанка (Турция) Александр Ведяхин, бывший вице-президент «Альфа-банка», вице-президент Автовазбанка, бывший главный исполнительный директор X5 Retail Group N.V. и старший вице-президент Wal-Mart Stores Inc. Лев Хасис, имеющий долю в уставном капитале — 0,0012% бывший зампредседателя правления ОАО «Русь-Банк» Олег Ганеев. Также в составе правления — бывший гендиректор компании «ВымпелКом» в Казахстане, имеющий 0,00024% доли в «Сбербанке» Анатолий Попов, бывший заместитель министра финансов России Белла Златкис (доля участия в уставном капитале — 0,0004%), экс-начальник управления клиентской поддержки ЗАО «Банк Русский Стандарт» Светлана Кирсанова, экс-замминистра экономического развития и торговли РФ Станислав Кузнецов (доля участия в уставном капитале — 0,00059%) и бывший топ-менеджер ООО КБ «Ренессанс Капитал», экс-начальник казначейства ЗАО «Международный Московский банк» Александр Морозов (доля участия в уставном капитале — 0,0017%).
По итогам января 2020 года Сбербанк получил 80,2 млрд рублей чистой прибыли (рост на 8,9%) и выдал рекордное для января число кредитов: частным лицам на сумму 258 млрд рублей, корпоративным клиентам — 874 млрд рублей.
Какими могут быть последствия вывода средств Банка России из капитала Сбербанка? Во-первых, упростится контроль над данной банковской организацией, считает адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко. Во-вторых, что выгодно и самому Сбербанку, он получит возможность более самостоятельной финансовой политики в отношениях с юридическими и физическими лицами — вкладчиками, заемщиками и потенциальными вкладчиками и заемщиками.
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Власти РФ планомерно готовят приватизацию Сбербанка, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Сбербанк имеет особую значимость для российской финансовой системы, и поэтому нельзя допустить его банкротства, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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После того как Банк России продаст свои активы в Сбербанке, может начаться приватизация последнего, что в итоге превратит Сбербанк в дутую финансовую пирамиду. Об этом 12 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предупредил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
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Власти РФ решили подготовить приватизацию Сбербанка, но так, чтобы это не вызвало паники в системе, предполагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Герман Греф. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Если власти РФ хотят обезопасить российскую экономику, то они не должны допустить приватизации Сбербанка, которая, скорее всего, последует за его переходом под контроль правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
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Не исключено, что в ближайшем будущем власти РФ начнут информационно готовить общество к приватизации Сбербанка, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Власти РФ ждут, что Сбербанк станет проще и удобнее для вкладчиков. Об этом в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Также очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем», — сказал Мишустин.
Пакет акций Сбербанка переходит от Банка России к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Передача акций под контроль правительства РФ состоится о годового собрания акционеров, сообщил глава Сбербанка Герман Греф 12 февраля на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам Грефа, план действий уже согласован, он обеспечит фактическую передачу акций под контроль правительства в короткий период, а также формирование новых органов управления.
Подробности в материале: Греф: акции Сбербанка переходят Фонду национального благосостояния
Михаил Мишустин и Герман Греф. Фото: government.ru
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что те электронные сервисы и технологии, что разработал Сбербанк будут обязательно востребованы при построении цифровой платформы государства, а также будут применяться для упрощения жизни граждан.
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Закон о Центробанке РФ не подразумевает получение прибыли регулятором, но продажа акций «Сбербанка» принесет ему порядка 2,8 трлн рублей из резервных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
«Получается, что в результате этой сделки Центробанк, получивший долю Сбербанка бесплатно в 2002 году, подчиняющийся международным финансовым организациям регулятор, получит прибыль в 2,8 трлн рублей, что составляет более трети ФНБ, который копится государством с 2004 года», — отмечает Деев.
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Предполагаемая продажа правительству РФ акций Сбербанка, принадлежащих Банку России выглядит, как одна большая глупость, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Деньги налогоплательщиков, собранные в ФНБ, не должны тратиться на покупку акций Сбербанка, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Власти РФ готовят масштабную приватизацию государственного имущества, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Главный банк России должен находиться под контролем государства, но нет ничего хорошего в том, что активы Сбербанка один государственный орган будет продавать другому по рыночной цене, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Если после перехода под контроль правительства РФ Сбербанк решат приватизировать, это приведёт к снижению доверия ко всей финансовой системе России, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Пока никто из общественности не понял хитрости продажи акций Сбербанка, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:
«Думаю, что там идет борьба за схемы реализации этого проекта. Но с нами данной информацией никто делиться не будет. Деньги, особенно бюджетные, в условиях авторитарного государства требуют абсолютной тишины. А для общественности запустят различные фейковые сообщения, мы и будем этим довольствоваться».
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Покупка акций Сбербанка правительством России направлено на улучшение кредитования. Об этом заявил 13 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Ещё одно решение правительства, которое в том числе направлено на улучшение кредитования, — это приобретение правительством у Банка России акций Сбербанка», — сказал он.
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Сбербанк сохранит позиции одного из самых надежных российских банков после приобретения его акций правительством. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 13 февраля на заседании правительства.
Он назвал покупку акций Сбербанка одним из решений, призванных в том числе улучшить кредитование. На Сбербанке лежит особая ответственность, так как более 90 млн российских вкладчиков доверили ему свои средства, указал Мишустин.
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На встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом обсуждалась и доступность ипотечных кредитов. Об этом 13 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Мы подробно обсудили, как сделать в том числе и кредиты ипотечные доступными, а также связанные с этим процедуры простыми и доступными для людей», — сказал он.
Подробности в материале: Мишустин обсудил с Грефом доступность ипотечных кредитов
В Госдуме назвали махинацией покупку правительством РФ акций Сбербанка у ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
«Зачем это делать? Происходит какая-то довольно странная махинация. У нас профицитный бюджет, значит, денег в бюджете достаточно на все социальные нужды, у нас даже лишние 800 млрд рублей в году. С какой целью продаются акции Сбербанка?» — заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).
Об этом: В Госдуме заподозрили махинации в продаже Сбербанка
Учитывая то, что Сбербанк остаётся коммерческим учреждением, генерирующим возрастающие прибыли, его акции в случае приватизации будут пользоваться высоким спросом у российских инвесторов, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
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Денежные средства, которые получит Банк России от продажи акций Сбербанка правительству РФ, будут направлены на финансирование социальных инициатив, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил 13 февраля министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства России.
По его словам, инвестиция позволит за счёт прибыли увеличить поступления в федеральный бюджет и использовать их на решение задач, поставленных в послании президента.
Он назвал инвестицию в приобретение правительством акций Сбербанка России за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хорошей и доходной.
Об этом: Средства ЦБ от продажи акций Сбербанка направят на социальные инициативы
Позиции Сбербанка после покупки его акций правительством России будут сохранены. Об этом 13 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Сумма покупки пакета акций Сбербанка правительством РФ составит 2,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 13 февраля на брифинге после заседания правительства России.
«Около 2,5 трлн рублей — стоимость пакета акций Сбербанка», — сказал Силуанов, отвечая на вопросы.
По его словам, этот пакет будет приобретён на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Всего будет куплено 50% акций плюс одна акция.
Подробности в материале: Правительство РФ купит акции Сбербанка за 2,5 трлн рублей
Покупка пакета акций Сбербанка правительством России у Центрального банка РФ может быть проведена уже в 2020 году. Об этом 13 февраля заявил министр финансов России Антон Силуанов послед заседания правительства России.
«В этом году мы имеем возможность уже инвестировать средства ФНБ в различные активы. И первая такая инвестиция — это покупка акций Сбербанка: 50% плюс одна акция», — сказал министр.
Он пояснил, что политика ЦБ как акционера по отношению к Сбербанку не изменится после сделки.
«Работа Сбербанка как проводилась, так и продолжится», — заверил глава Минфина РФ.
Читайте подробнее: Правительство РФ может выкупить акции Сбербанка уже в 2020 году
Правительству следовало бы найти способ оставить Сбербанк в госсобственности, не потратив при этом средства из резерва, заявил корреспонденту ИА REGNUM член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).
«Непонятно, зачем делать это именно сейчас. Ситуация в экономике сложная, последствия для банковского рынка и для всей экономики — слабопрогнозируемые, никакой очевидной пользы от этого решения не просматривается. Никакого смысла в этой покупке сейчас нет», — уверен Щапов.
Читайте подробнее: В КПРФ не видят смысла в покупке Сбербанка правительством
Главный вопрос, повисший в воздухе, когда речь заходит о продаже госдоли Сбербанка, касается аудита. Об этом пишет обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.
Читайте подробнее в публикации «Сбербанк — пузырь, который лопнет? Без аудита не разобраться!».
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Продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не окажет влияния на валютный рынок и денежно-кредитную политику, заявила журналистам 13 февраля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.
«Мы не хотим, чтобы у нас были цифровые финансовые монополии на рынке, и это новая реальность», — цитирует Эльвиру Набиуллину РБК.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Поздняков допускает, что продажа Сбербанка необходима Центробанку для того, чтобы покрыть его убытки, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.
«Источники в Банке России и правительстве говорят, что сделка могла бы помочь ЦБ погасить убытки. Действительно, в последнее время ЦБ работал в убыток. Так, в 2017—2018 гг. убыток составил 435 млрд рублей», — отметил Поздняков.
Подробности в материале: В Госдуме допускают, что ЦБ продаёт Сбербанк, чтобы покрыть свои убытки
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Поздняков. Фото: duma.gov.ru