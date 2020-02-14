Министерство финансов РФ и Банк России 11 февраля 2020 года запустили процесс продажи Росимуществу контрольного пакета акций Сбербанка.

Разработан законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка.

Пакет акций ЦБ будет выкуплен по рыночной стоимости за счёт средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По предварительным данным, сумма сделки может оцениваться в 2,8 трлн рублей.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Сбербанк. Иван Шилов ИА REGNUM
18:59 11.02.2020

Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Подробности: Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

19:00 11.02.2020

«Это ожидаемая новость. Всё, как говорил Ленин: «Формально всё правильно, а по сути — издевательство», —сказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что правительство собирается выкупить акции Сбербанка у Центрального банка России.

Подробности: «Издевательство!» — Делягин раскритиковал планы выкупа акций Сбербанка у ЦБ

19:08 11.02.2020

Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, который направили в правительство, вызывает настороженность. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

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Подробности: Продажа акций Сбербанка «вызывает настороженность»