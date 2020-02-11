Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Так называемая сделка века отвергнута Палестиной, заявил 11 февраля палестинский президент Махмуд Аббас на заседании СБ ООН.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Аббас «Американский план мира игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы государства, поэтому мы отвергаем эту сделку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СБ ООН состоялось заседание, посвящённое обсуждению предложенной американцами «сделки века».

Это первое заседание по теме «сделки века», на котором присутствует президент Палестины. Одно заседание по «сделке века» уже было — в нём участвовал курировавший разработку этого плана советник президента Штатов Джаред Кушнер.