Тирасполь, 11 февраля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. «Глубина присутствия России в Приднестровье настолько серьезна, что, наверное, нет политиков, которые не понимали бы, почему Россия выполняет здесь особую миссию, особую роль», — заявил в ходе «Примаковских встреч» в Тирасполе ректор Приднестровского госуниверситета Степан Берил, говоря о роли России в Приднестровье, передает ИА REGNUM.

Oborona.gov Российский миротворец в ПМР

«И это пример всему остальному миру, каким образом надо вести политику в условиях глобальных перемен, вызовов, конфликтов, когда мир балансирует буквально на грани, что любой локальный конфликт может перерасти в большую войну», — добавил Берил.

Депутат Госдумы РФ Алена Аршинова в свою очередь отметила, что люди в ПМР ассоциируют себя культурно и ментально с русским миром. «Это главное. Но еще важнее спрашивать людей, наших граждан, жителей ПМР, о том, как они видят свое будущее, о том, как они видят роль Российской Федерации», — подчеркнула Аршинова.

Напомним, в конце минувшей недели стало известно о готовящемся упрощении процедуры приёма в гражданство РФ в том числе для жителей ПМР. Предлагаемые изменения в Закон «О гражданстве РФ» позволят жителям Приднестровья обратиться за гражданством РФ без отказа от иного гражданства.