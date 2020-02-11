Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Самовольный уход из стационара, куда пациент попал с жалобами на недомогание после посещения КНР, является административным правонарушением, поскольку такие действия создают угрозу для окружающих. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, комментируя сообщение об инциденте в петербургской больнице им. Боткина, откуда сбежала пациентка, побывавшая в Китае.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

По словам собеседницы агентства, все люди, что находятся в больнице после прибытия из КНР, обратились туда по собственному желанию за медицинской помощью. Это значит, что они пожаловались на признаки каких-либо респираторных инфекций и на этом основании были госпитализированы.

«Но это не значит, что они в любое время могут уйти из инфекционного стационара. Всем госпитализированным было вручено постановление, что они обязаны находиться под медицинским наблюдением, получать необходимое лечение и проходить обследования ‑ и только после этого они могут быть выписаны из стационара», — отметила представитель Роспотребнадзора.

В ином случае пациент будет привлечён к административной ответственности.

«Может у них грипп, а это тяжёлое инфекционное заболевание и, чтобы не было осложнений, они и находятся в больнице на лечении», — подчеркнула Ирина Чхинджерия.

Только врач, отметила она, имеет право решать, можно покидать пациенту больницу или нет, иначе это неправильный подход, безответственный, — резюмировала специалист.

«Любой медицинский работник берет на себя ответственность за здоровье пациента, и врач абсолютно прав», — подытожила представитель надзорного ведомства.

Читайте также: Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу

Напомним, во вторник петербурженка Алла сообщила на своей странице в соцсети, что она с помощью хитрости и навыков электрика сбежала из изолированного бокса инфекционной больницы после того, как ей три раза не подтвердили диагноз коронавирус, но при этом отказывались выписывать.

В конце января девушка вернулась в Петербург из КНР, а спустя несколько дней почувствовала боль в горле. Это и стало причиной ее госпитализации, однако, по ее словам, вместо обещанных суток, врачи поместили ее в изоляцию на 14 дней.