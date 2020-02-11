Пенза, 11 февраля, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Для круглосуточного патрулирования населенных пунктов Пензенской области начальник территориального Управления Росгвардии Игорь Белов вручил 10 служебных автомобилей Lada Granta сотрудникам вневедомственной охраны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

Пресс-служба Росгвардии в Пензенской области Передача новых автомобилей

Автомобили оснащены современным оборудованием и системами связи для оперативного несения службы и прибытия к месту происшествия в кратчайшие сроки.

«Служебные автомобили предназначены для решения одной из главных задач — обеспечение общественного порядка в регионе», — отметил Белов.

ИА REGNUM напоминает, накануне Пензенское управление Росгвардии отметило 27-летие создания в регионе специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Подразделение было сформировано 10 февраля 1993 года. Сотрудники СОБРа обеспечивают силовую поддержку при проведении следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с пресечением или предупреждением фактов терроризма и экстремизма. Кроме того, офицеры СОБРа неоднократно выезжали в служебные командировки в другие регионы России. Более 40 сотрудников СОБР удостоены государственных наград, два собровца удостоены орденов Мужества посмертно.