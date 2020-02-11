Боровск, Калужская область, 11 февраля, 2020, 19:40 — ИА Регнум. В Калужской области утверждена заявка от ООО «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС» на размещение на площадке особой экономической зоны «Калуга» в Боровском районе предприятия по выпуску бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения. Объем инвестиций составит 7,1 млрд рублей. Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства регионального развития Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области На заседании экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны «Калуга».

Турецкая компания «ХАЯТ» оснастит новое предприятие современным автоматизированным ресурсосберегающим оборудованием. Это позволит в процессе производства перерабатывать природный газ с эффективностью до 80%. Запуск нового калужского высокотехнологического производства туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и носовых платков под брендами Papia и Familia намечен на второй квартал 2022 года.

Мощность производства планируется в объеме 70 тысяч тонн продукции в год для реализации на отечественном и зарубежных рынках. На предприятии планируется создать 500 рабочих мест.