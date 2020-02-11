Минск, 11 февраля, 2020, 17:57 — ИА Регнум. «Все новейшие разработки работают на экономику других стран», — констатировал 11 февраля на заседании президиума правительства Белоруссии премьер-министр Сергей Румас.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Румас

В ходе заседания был признан провал официального прогноза на 2019 год и были обсуждены задачи на текущую пятилетку, сообщает пресс-служба белорусского правительства. Премьер-министр отметил, что «почти пятая часть поручений исполнены с нарушением установленных сроков», и поручил вице-премьерам в двухдневный срок рассмотреть состояние исполнительской дисциплины и внести предложение о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Румас подчеркнул, что существенный вклад в рост экономики в 2019 году внесла отрасль информации и связи. На эту тему он высказался так: «Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей. Как показало обсуждение на прошлой неделе в правительстве проектов Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и концепции программы на следующую пятилетку, основной вызов — недостаточная инновационность и низкая цифровизация экономики».

По мнению главы белорусского Совмина, минский «Парк высоких технологий» (ПВТ)стал значимым субъектом экономики постсоветской республики. Он также заметил, что ИТ-сектор должен больше работать на экономику Белоруссии.

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