Казань, 11 февраля, 2020, 17:26 — ИА Регнум. В Татарии участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награждённым знаком «Житель блокадного Ленинграда» в дополнение к федеральным выплатам дополнительно выделят по 25 тыс. рублей из бюджета республики. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на встрече с директором краеведческого музея в одном из сел Балтасинского района, участником войны, 93-летним Гарифзяном Галиевым, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Инстаграм главы Татарии Рустама Минниханова Гарифзян Галиев

Галиев рассказал, что ушёл на фронт ещё в возрасте 17 лет, получил серьезное ранение и 9 месяцев находился в госпитале. Он благодарит бога, что дожил до сегодняшних дней. Минниханов подарил гусли для пополнения экспозиции музея.

Отметим, что труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат ещё по 5 тыс. рублей.

В республике дополнительные выплаты получат около 34 тыс. ветеранов и участников войны, а также тружеников тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье дополнительные региональные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне предусмотрены в Удмуртии — по 4 тыс. рублей участникам и инвалидам войны, по 2 тыс. рублей — труженикам тыла.

Депутаты саратовской гордумы ранее приняли решение о региональных выплатах ветеранам в размере 10 тыс. рублей за счет экономии, которая сложилась в результате принятия в ноябре прошлого года изменений порядка социальной поддержки депутатов Саратовской городской думы и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов».