Ярославль, 11 февраля, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В ярославском фонде капитального ремонта прокомментировали заявления директора ООО «ЯХМ Реставратор» Дениса Полищука. Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд обратился в УФАС с требованием включить компанию в реестр недобросовестных подрядчиков.

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В ответ директор компании обвинил фонд в двойных стандартах и в давлении на компанию. Фонд капремонта выдвинул в адрес «Реставратора» новые обвинения. Публикуем их полностью:

«6 февраля региональным фондом расторгнут договор с ООО «ЯХМ Реставратор», в который входят три дома: N 21 и 23 по улице Свердлова и N 18 по улице Республиканской в Ярославле. Договор был заключен еще в 2017 году. За это время подрядчик не приступил к работам ни на одном из объектов, ссылаясь на недопуск собственников к общему имуществу. Однако в действительности документы о недопуске в фонд не предоставлены. В такой ситуации федеральное законодательство обязывает региональный фонд расторгнуть договор с подрядной организацией, что и было выполнено. Также фонд готовит исковое заявление в суд по взысканию штрафов и неустоек по договору, это более 1,7 миллиона рублей. Также ООО «ЯХМ Реставратор» обязано вернуть в фонд полученные еще в 2017 году авансы на сумму более 5,5 миллионов рублей. С соответствующим требованием фонд также обращается в арбитражный суд.

Всего с ООО «ЯХМ Реставратор» были заключены договоры на сумму 175 миллионов рублей, из них выполнено работ лишь на 123 миллиона. Еще 13 объектов до сих пор не сданы и остались в числе проблемных, по каждому из них фондом ведется работа. Общая сумма штрафов и неустоек, начисленная подрядчику — более 9 миллионов рублей.

Расторжение договора с подрядчиком позволит включить объекты в один из предстоящих аукционов, который определит новую подрядную организацию и новые сроки работ.

Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, региональным фондом в 2019 году условия договоров с подрядными организациями значительно ужесточены», — сообщили в ярославском фонде капремонта.