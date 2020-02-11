Ярославль, 11 февраля, 2020, 16:24 — ИА Регнум. С 2020 года в России заработала программа сельской ипотеки. Она подразумевает возможность получения льготных ипотечных кредитов на покупку или строительство жилья в сельских территориях. Заявленная процентная ставка по такому кредиту — 3%. Однако в регионах она может достигать 0,1%.

Коттеджный посёлок

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, приобрести или построить дом можно в любом из 17 районов региона. В департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка отмечают, что программа сельской ипотеки позволит закрепиться населению на сельских территориях Ярославской области и повысит уровень обеспеченности жильем людей, проживающих в деревнях и селах региона.

«В настоящее время банковский сектор формирует предложения по льготной ипотеке, однако уже сейчас оформить сельскую ипотеку в Ярославской области можно в Россельхозбанке под 2,7% годовых при наличии личного страхования, при его отсутствии — под 3%», — говориться в сообщении пресс-службы департамента АПК.

Однако в ярославском отделении «Россельхозбанка» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в настоящий момент ипотечные кредиты не выдаются. Старт исполнения программы, возможно, произойдёт после 15 февраля. Это связано с тем, что до сих пор не определён список территорий и населённых пунктов Ярославской области, для которых будет действовать сельская ипотека.

Кроме того, льготная ставка ипотеки в 2,7% годовых будет применяться для кредитов, пока не закончится субсидирование от Министерства сельского хозяйства. Всего из федерального бюджета на эти цели выделяется 1 млрд рублей. После этого процентная ставка по сельской ипотеке увеличится на размер ставки рефинансирования (сейчас это 6%), то есть составит 8,7%.

Требования к заёмщику такие же, как при заключении простого ипотечного кредита. В программе сельской ипотеки могут принять участие россияне в возрасте от 21 года до 75 лет включительно. Необходимо иметь стаж не менее шести месяцев на последнем месте работы и не менее одного года общего стажа за последние пять лет.

Кредит от 100 тысяч до 5 млн рублей выдаётся на срок до 25 лет, при этом первоначальный взнос, который должен сделать сам заёмщик — не менее 10%.

По сельской ипотеке можно купить участок под строительство, квартиру в новостройке или частный дом. Кредит может быть оформлен и на завершение ранее начатого строительства. Однако условием такого договора должно быть завершение строительства не позже чем через два года после первого платежа.

Кроме того, льготный ипотечный кредит может быть предоставлен для погашения кредитов или займов других российских банков, выданных на эти же цели, но не ранее 1 января 2020 года.