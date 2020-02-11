Калуга, 11 февраля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Калуге продолжается строительство кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Проект строительства включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019−2020 годы. Завершить стройку планируется в 2022 году, сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочего совещания, где были рассмотрены планы строительства на ближайший период.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области На площадке, где трудятся порядка 78 человек, уже погружено 2875 свай

В настоящее время на площадке, где трудятся порядка 78 человек, уже погружено 2875 свай. Выполняются работы по устройству ростверков, разрабатываются котлованы. На строительном объекта построено 2,18 км временных дорог.

На территории будущего студенческого кампуса построят комплекс общежитий, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом на 500 мест, многофункциональное здание, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки.