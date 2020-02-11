Санкт-Петербург, 11 февраля, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Смольный официально запретил выход на лед городских водоемов в период с 10 февраля по 15 апреля 2020 года. Постановление об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Учения по спасению на льду Финского залива

«К нарушителям будут применяться меры административной ответственности. Напомним, штраф за выход на лед в запрещенный период достигает 5 тысяч рублей», — сообщили 11 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В спасательном ведомстве призывают горожан и гостей Северной столицы воздержаться от прогулок по льду в связи с опасным состоянием ледового покрытия и перепадами температуры воздуха, из-за чего лед питерских водоемов непрочен.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад прогулки по льду Лахтинского разлива в Приморском районе Петербурга закончились гибелью девочки-подростка. 14-летнего мальчика, с которым она гуляла, удалось спасти — его госпитализировали в реанимацию. Даже во время поисков тела погибшей на лёд продолжали выходить люди.

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В субботу, 8 февраля, пять человек провалились под лёд одного из заполненных водой карьеров в Тосненском районе соседней Ленинградской области. Три человека погибли, в том числе один ребенок.

10 февраля петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек.