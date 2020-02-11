Ярославль, 11 февраля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Ярославской области срок перевода средств капитального ремонта из общего «котла» на специальный счет увеличен с трех месяцев до одного года. Такое решение приняла Ярославская областная дума 11 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капремонт в Ярославле

Проект закона вызвал большие дискуссии. Несмотря на это, закон был принят во втором чтении и вступит в силу сразу после подписания губернатором. Власти недовольны тем, что жители массово уходят из «общего котла».

«Решение продиктовано желанием обеспечить финансовую устойчивость регионального фонда капремонта. Вывести собранные средства в короткий период — значит поставить под угрозу выполнение плана фонда. А этого допустить нельзя», — сказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Заместитель председателя облдумы Виктор Волончунас рассказал, что в настоящее время на спецсчетах находится 2155 домов, в общем котле — 6800 домов. Однако в денежном эквиваленте большая часть средств находится на специальных счетах.

«Всего в 2018 году из «общего котла» ушли 94 многоквартирных дома. В 2019 — ом эта цифра стала меньше. Но мы сейчас ведем речь не о том, что мы против переходов на спецсчета. Мы считаем, что для этого необходимо время. И год — оптимальный период времени для этого, не нарушающий финансовую устойчивость фонда», — сказал депутат Виктор Волончунас.

Противники новации называли закон «антинародным», говоря о том, что он нарушает право людей самим решать, как использовать собранные средства. Но услышаны они не были.