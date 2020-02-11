В Ярославской области увеличили срок перехода на спецсчет при капремонте
Ярославль, 11 февраля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Ярославской области срок перевода средств капитального ремонта из общего «котла» на специальный счет увеличен с трех месяцев до одного года. Такое решение приняла Ярославская областная дума 11 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проект закона вызвал большие дискуссии. Несмотря на это, закон был принят во втором чтении и вступит в силу сразу после подписания губернатором. Власти недовольны тем, что жители массово уходят из «общего котла».
Заместитель председателя облдумы Виктор Волончунас рассказал, что в настоящее время на спецсчетах находится 2155 домов, в общем котле — 6800 домов. Однако в денежном эквиваленте большая часть средств находится на специальных счетах.
Противники новации называли закон «антинародным», говоря о том, что он нарушает право людей самим решать, как использовать собранные средства. Но услышаны они не были.