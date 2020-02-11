Нижневартовск, Югра, 11 февраля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В Югре в автомобильной аварии 11 февраля 2020 года погибли двое полицейских и ещё четверо получили ранения. Пятеро из пострадавших были и являются сотрудниками УМВД города Нижневартовска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО На месте трагедии

Трагедия произошла на 79-м километре трассы Сургут — Нижневартовск около 12.50 часов по местному времени (10:50 мск).

Известно, что автомобиль «УАЗ» столкнулся с грузовиком «МАН», после чего «УАЗ» отбросило на машину «ГАЗ», двигавшуюся в попутном направлении.

В результате аварии водитель и пассажир «УАЗа» скончались на месте, ещё четверо пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что из шести человек, находившихся в автомобиле «УАЗ», пятеро были сотрудниками УМВД города Нижневартовска, которые направлялись на следственные действия.

По данному факту назначено проведение служебной проверки.

Напомним, 2 февраля 2020 года в Сургутском районе при столкновении с грузовиком погибли два сотрудника ОМВД Когалыма.