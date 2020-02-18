Между двумя независимыми исламскими странами — Турцией и Сирией — обострились отношения.

10 февраля турецкими ВС были нанесены удары по 115 целям сирийской армии. Анкара также сообщила о гибели пяти военных из-за удара по наблюдательному пункту в провинции Идлиб. 11 февраля стало известно, что в Идлибской зоне деэскалации боевики так называемой сирийской оппозиции сбили вертолёт армии Сирии.

Как складывается ситуация — в трансляции ИА REGNUM.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия. Иван Шилов ИА REGNUM
15:37 11.02.2020

Вертолёт, принадлежащий сирийской армии, был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.

Подробнее: Боевики сбили вертолет в сирийской провинции Идлиб — СМИ

15:40 11.02.2020

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом 11 февраля сообщили в минобороны Турции.

Об этом: Путин и Эрдоган проведут переговоры по Идлибу

15:42 11.02.2020

«Режим (президента Сирии Башара Асада — ред.) серьёзно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных», — пообещал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 февраля в ходе выступления в Анкаре.

15:48 11.02.2020

Глава Турции добавил, что уже 12 февраля он объявит о новых шагах, которые его страна предпримет по Сирии.

Подробности: Сирия заплатит «высокую цену» за нападение на турецких солдат — Эрдоган

15:50 11.02.2020

Мощное наступление вооруженной сирийской оппозиции на правительственные силы Сирии вблизи города Саракиб в Идлибе было отбито. Об этом сообщает 11 февраля ливанский телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что выступающие на стороне Турции вооружённые группировки атаковали подразделения сирийской армии возле населённого пункта Нейраб к северу от Саракиба. В нападении активно участвовали боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нападение было отражено, среди боевиков большое число убитых и раненых.

Читайте также: Сирийская армия отбила атаку боевиков под Саракибом — СМИ

15:55 11.02.2020

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран повлиять на Сирию.

Подробности в материале: Глава МИД Турции: Россия и Иран должны повлиять на Сирию в Идлибе

15:59 11.02.2020

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Tasnim News Agency

16:09 11.02.2020

Эксперты полагают, что происходящие события в первый раз подвергают серьёзной проверке астанинский формат по Сирии, который был сформирован Ираном, Россией и Турцией.

16:22 11.02.2020

Недопустимыми вылазки боевиков в сирийской провинции Идлиб считают в Кремле. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Об этом: Боевики в Идлибе стали действовать «вольготно» — Песков

16:33 11.02.2020

Ситуацию в сирийской провинции Идлиб обсуждают в ходе контактов российские и американские военные. Об этом сообщил 11 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Подробности: Военные РФ и США поддерживают контакты по Идлибу — МИД

16:36 11.02.2020

Официальный Дамаск в свою очередь призвал международное сообщество «принять меры для сдерживания агрессивного поведения» Анкары.

Подробности: МИД Сирии осудил «агрессивное поведение» Турции в Идлибе и Алеппо

16:39 11.02.2020

Сириец. syria.mil.ru

17:13 11.02.2020

Расстройство отношений Анкары с Москвой на фоне конфликта в Идлибе может иметь тяжёлые последствия для внутренней политики в Турции, считает военный эксперт Юрий Селиванов.

«Вбить клин между Турцией и Россией возможно даже и Ираном с тем, чтобы лишить Турцию той альтернативной геополитической опоры, которую она в лице России пыталась приобрести, чтобы дистанцироваться и усилить свои позиции в диалоге с Америкой. Если эта опора будет уничтожена, Турция будет сломлена и режим Эрдогана уйдёт», — подчеркнул он.

Подробности: «Ползучий проамериканский переворот» — зачем Турции обострение в Идлибе?

17:40 11.02.2020

Микрорайон Рашидин-4 (провинция Алеппо, Сирия) освобождён от боевиков отрядами Сирийской арабской армии, сообщает 11 февраля SANA.

Читайте также: Войска Дамаска освободили микрорайон Рашидин-4 в Алеппо

17:55 11.02.2020

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединился к требованиям Турции, призвав к немедленному прекращению военной операции против джихадистов в Идлибской зоне Сирии.

«НАТО осуждает атаки на Идлиб. Призываем режим Асада и Россию немедленно прекратить военные действия», — заявил Столтенберг.

Читайте также: Столтенберг поддержал Турцию в ситуации с сирийской зоной «Идлиб»

17:58 11.02.2020

Турецкие войска направлены к провинцию Хатай, граничащую с сирийской провинцией Идлиб, сообщает 11 февраля Anadolu.

В Хатай турецкое командование направило спецназ и вооружение, в том числе бронетранспортёры (на 43 вагонах).

Читайте подробнее: Турция посылает в Сирию новые войска

19:13 11.02.2020

Спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри направлен в Анкару для согласования ответных действий на удар сирийских военных по турецким военнослужащим в Идлибе, заявил 11 февраля госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

По словам Помпео, он соболезнует Анкаре по случаю гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб, а также призывает «режим Асада и Россию прекратить нападения».

Читайте также: Помпео заявил о согласовании с Анкарой ответа на гибель турецких военных

19:53 11.02.2020

По предварительным данным, вертолёт сирийских ВВС был сбит в сирийской провинции Идлиб боевиками террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но не исключается, что вертолёт сбили и турецкие военные, вторгшиеся в Идлиб.

Все члены экипажа сбитого вертолёта погибли.

Об этом: В Идлибе сбили вертолет сирийских ВВС

20:09 11.02.2020

Вооруженные силы Сирийской Арабской республики полностью готовы ответить на агрессию Турции и выполнить свой долг по защите родины, цитирует 11 февраля информагентство SANA заявление командования сирийской армии.

В заявлении указано, что действия Турции направлены на помощь террористам и захват сирийских земель.

Читайте также: Сирийская армия заявила о своей готовности ответить на атаки Турции

20:38 11.02.2020

«Теперь остается только гадать, готов ли Эрдоган к поиску компромиссных решений. Если да, то с Путиным он договорится. По прогнозам многих экспертов, разногласия Анкары и Москвы не перерастут в военный конфликт, и стороны будут искать совместные решения, хотя простой развязки у всё более затягивающегося кризисного узла не будет».

Читайте публикацию шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUMСтанислава Тарасова «Эрдоган: испытание Идлибом».

21:14 11.02.2020

Обломки вертолета. Цитата из видео. Twitter.com YXK__Official

21:34 11.02.2020

О нейтрализации 51 военного сирийских правительственных войск 11 февраля заявило турецкое командование.

Турецкое минобороны пояснило, что сирийцы нейтрализованы в провинции Идлиб. Убиты они или взяты в плен — не уточняется.

Кроме того, турецкий контингент захватил у сирийцев танк, а ещё два танка и зенитную установку Сирийской арабской армии уничтожил. Также взорван склад с боеприпасами.

Об этом: Турки заявили о нейтрализации десятков сирийцев в Идлибе

21:43 11.02.2020

Обстрел Сирии турецкой армией. msb.gov.tr.

22:10 11.02.2020

Идлиб является одним из главных центров международного терроризма, напоминает телеканал «Россия 24» в репортаже из Сирии.

«Боевики используют артиллерию, миномёты, реактивные системы залпового огня, бросают в атаки штурмовые группы на бронетехнике. Причем боевики используют присутствие Анкары в зоне деэскалации, прикрываются турецкими военными, пытаются действовать в непосредственной близости от наблюдательных постов турецких вооруженных сил. Они прикрываются турецкими военными», — говорится в репортаже журналиста «Вестей» Евгения Поддубного из Сирии.

23:21 11.02.2020

США заступились за Турцию, которой трудно в Идлибе

Турецким военным в сирийском Идлибе мешают Россия и Сирийская арабская армия, сообщил 11 февраля журналистам спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, турецкие военные сталкиваются в Идлибе «с большой угрозой».

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Отметим, что своё заявление Джеффри сделал в Турции, куда он прилетел на переговоры по ситуации в Идлибе.