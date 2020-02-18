Турция и Сирия: обострение в Идлибе — все новости
Вертолёт, принадлежащий сирийской армии, был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Подробнее: Боевики сбили вертолет в сирийской провинции Идлиб — СМИ
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом 11 февраля сообщили в минобороны Турции.
«Режим (президента Сирии Башара Асада — ред.) серьёзно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных», — пообещал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 февраля в ходе выступления в Анкаре.
Глава Турции добавил, что уже 12 февраля он объявит о новых шагах, которые его страна предпримет по Сирии.
Подробности: Сирия заплатит «высокую цену» за нападение на турецких солдат — Эрдоган
Мощное наступление вооруженной сирийской оппозиции на правительственные силы Сирии вблизи города Саракиб в Идлибе было отбито. Об этом сообщает 11 февраля ливанский телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что выступающие на стороне Турции вооружённые группировки атаковали подразделения сирийской армии возле населённого пункта Нейраб к северу от Саракиба. В нападении активно участвовали боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Нападение было отражено, среди боевиков большое число убитых и раненых.
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран повлиять на Сирию.
Подробности в материале: Глава МИД Турции: Россия и Иран должны повлиять на Сирию в Идлибе
Эксперты полагают, что происходящие события в первый раз подвергают серьёзной проверке астанинский формат по Сирии, который был сформирован Ираном, Россией и Турцией.
Недопустимыми вылазки боевиков в сирийской провинции Идлиб считают в Кремле. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Об этом: Боевики в Идлибе стали действовать «вольготно» — Песков
Ситуацию в сирийской провинции Идлиб обсуждают в ходе контактов российские и американские военные. Об этом сообщил 11 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Подробности: Военные РФ и США поддерживают контакты по Идлибу — МИД
Официальный Дамаск в свою очередь призвал международное сообщество «принять меры для сдерживания агрессивного поведения» Анкары.
Подробности: МИД Сирии осудил «агрессивное поведение» Турции в Идлибе и Алеппо
Расстройство отношений Анкары с Москвой на фоне конфликта в Идлибе может иметь тяжёлые последствия для внутренней политики в Турции, считает военный эксперт Юрий Селиванов.
«Вбить клин между Турцией и Россией возможно даже и Ираном с тем, чтобы лишить Турцию той альтернативной геополитической опоры, которую она в лице России пыталась приобрести, чтобы дистанцироваться и усилить свои позиции в диалоге с Америкой. Если эта опора будет уничтожена, Турция будет сломлена и режим Эрдогана уйдёт», — подчеркнул он.
Подробности: «Ползучий проамериканский переворот» — зачем Турции обострение в Идлибе?
Микрорайон Рашидин-4 (провинция Алеппо, Сирия) освобождён от боевиков отрядами Сирийской арабской армии, сообщает 11 февраля SANA.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединился к требованиям Турции, призвав к немедленному прекращению военной операции против джихадистов в Идлибской зоне Сирии.
«НАТО осуждает атаки на Идлиб. Призываем режим Асада и Россию немедленно прекратить военные действия», — заявил Столтенберг.
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Турецкие войска направлены к провинцию Хатай, граничащую с сирийской провинцией Идлиб, сообщает 11 февраля Anadolu.
В Хатай турецкое командование направило спецназ и вооружение, в том числе бронетранспортёры (на 43 вагонах).
Читайте подробнее: Турция посылает в Сирию новые войска
Спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри направлен в Анкару для согласования ответных действий на удар сирийских военных по турецким военнослужащим в Идлибе, заявил 11 февраля госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.
По словам Помпео, он соболезнует Анкаре по случаю гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб, а также призывает «режим Асада и Россию прекратить нападения».
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По предварительным данным, вертолёт сирийских ВВС был сбит в сирийской провинции Идлиб боевиками террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но не исключается, что вертолёт сбили и турецкие военные, вторгшиеся в Идлиб.
Все члены экипажа сбитого вертолёта погибли.
Вооруженные силы Сирийской Арабской республики полностью готовы ответить на агрессию Турции и выполнить свой долг по защите родины, цитирует 11 февраля информагентство SANA заявление командования сирийской армии.
В заявлении указано, что действия Турции направлены на помощь террористам и захват сирийских земель.
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«Теперь остается только гадать, готов ли Эрдоган к поиску компромиссных решений. Если да, то с Путиным он договорится. По прогнозам многих экспертов, разногласия Анкары и Москвы не перерастут в военный конфликт, и стороны будут искать совместные решения, хотя простой развязки у всё более затягивающегося кризисного узла не будет».
Читайте публикацию шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUMСтанислава Тарасова «Эрдоган: испытание Идлибом».
О нейтрализации 51 военного сирийских правительственных войск 11 февраля заявило турецкое командование.
Турецкое минобороны пояснило, что сирийцы нейтрализованы в провинции Идлиб. Убиты они или взяты в плен — не уточняется.
Кроме того, турецкий контингент захватил у сирийцев танк, а ещё два танка и зенитную установку Сирийской арабской армии уничтожил. Также взорван склад с боеприпасами.
Об этом: Турки заявили о нейтрализации десятков сирийцев в Идлибе
Идлиб является одним из главных центров международного терроризма, напоминает телеканал «Россия 24» в репортаже из Сирии.
«Боевики используют артиллерию, миномёты, реактивные системы залпового огня, бросают в атаки штурмовые группы на бронетехнике. Причем боевики используют присутствие Анкары в зоне деэскалации, прикрываются турецкими военными, пытаются действовать в непосредственной близости от наблюдательных постов турецких вооруженных сил. Они прикрываются турецкими военными», — говорится в репортаже журналиста «Вестей» Евгения Поддубного из Сирии.
США заступились за Турцию, которой трудно в Идлибе
Турецким военным в сирийском Идлибе мешают Россия и Сирийская арабская армия, сообщил 11 февраля журналистам спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри.
По его словам, турецкие военные сталкиваются в Идлибе «с большой угрозой».
Отметим, что своё заявление Джеффри сделал в Турции, куда он прилетел на переговоры по ситуации в Идлибе.
Четыре из 12 наблюдательных пунктов Турции в сирийской провинции Идлиб взяты под контроль войсками Дамаска, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает 11 февраля Associated Press.
Также он сказал, что Сирийская арабская армия заняла две военные позиции, до начала обострения конфликта принадлежавшие Турции. Между тем в Анкаре это не считают поводом к отступлению.
По словам Акара, турецкие военные дадут ответ, если сирийцы будут их атаковать. Они останутся в Идлибе выполнять свою боевую задачу.
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Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.
«Предложение, чтобы Америка что-то сделала… Я не вижу в этом весомых причин», — заявил он.
О’Брайен добавил, что Соединенные Штаты не намерены высаживать свои войска в Сирии и пытаться остановить Турцию. Однако саму ситуацию в сирийском Идлибе он охарактеризовал как «ужасную».
Подробности в материале: США отказались вмешиваться в ситуацию в Идлибе
Примерно 15% городской территории в Маарет-Эн-Нуумане провинции Идлиб разминировали сирийские сапёры с момента зачистки в нём террористов. Об этом 12 февраля сообщил журналистам заместитель командира взвода саперов Зейн Аль Аведдин.
Об этом: Саперы разминировали часть сирийского города Маарет-Эн-Нуумана
«Мы работаем здесь второй день, проверяем каждый дом и каждую улицу. Продолжаем нашу работу», — сказал заместитель командира взвода саперов Зейн Аль Аведдин, комментируя информацию о работе сирийских саперов в Маарет-Эн-Нуумане провинции Идлиб.
По словам Аведдина, за время операции в Маарет-Эн-Нуумане было обнаружено около 75 неразорвавшихся снарядов и мин. Некоторые из них были обезврежены или взорваны на месте.
Дополнительные воинские подразделения Турции переброшены в Сирию. Об этом сообщает 12 февраля телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Отмечается, что турецкое подкрепление перешло границу с Сирией на рассвете и направилось к западным районам провинции Алеппо. Турция намерено создать новый пункт наблюдения на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.
Читайте подробнее: Турецкое подкрепление направлено в Сирию — СМИ
Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса, сообщили 12 февраля в пресс-службе Кремля.
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Сирийская регулярная армия, российские войска и иранские боевики постоянно нападают на мирных жителей в Идлибе. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 12 февраля на заседании парламентской фракции правящей партии в Анкаре, сообщает турецкое издание SoL.
По словам Эрдогана, в Идлибе большинство атак направлены против гражданского населения, а не против боевиков. Их цель состоит в том, чтобы жители региона бежали к границе Турции, чтобы затем можно было оккупировать территорию.
Подробности: Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится развязать войну с Дамаском. Не исключено, что это решение поощряется Соединёнными Штатами в обмен на приостановку дела государственного турецкого банка HalkBank в США. Развитие дела по HalkBank грозит Турции применением экономических санкций со стороны Вашингтона на миллиарды долларов», — заявил эксперт Института информационных войнВладимир Васильев.
Об этом: Эрдоган собирается развязать войну с Дамаском — эксперт
Более 60 джихадистов погибли 11 февраля 2020 года во время подготовки к новому наступлению на востоке Идлиба. Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзники из протурецких группировок собирались осуществить атаку на позиции сирийской армии на западном направлении у города Маарат ан-Нуман.
Читайте подробнее: Более 60 боевиков погибли от удара ВКС РФ и сирийских ВВС в Идлибе
Москва придерживается российско-турецких договоренностей, достигнутых в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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По мнению эксперта Института информационных войн Владимира Васильева, президент Турции фактически признался, что два вертолёта военно-воздушных сил Сирии были сбиты не без участия турецких военных.
«Либо турецкие военнослужащие сами сбили их, либо поставили ПЗРК своим подконтрольным боевикам», — сказал Васильев.
Однако эксперт склоняется к первому варианту, так как переносной зенитный ракетный комплекс — это дорогое и требующее наличия практических навыков оружие.
Подробности в материале: Два вертолёта ВВС Сирии были сбиты турецкими военными — эксперт
Атаки на наблюдательные посты Турции в сирийской провинции Идлиб недопустимы, заявил 12 февраля американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, передаёт CNN Turk.
Своё заявление Джеффри сделал в Турции в ходе встречи с официальным представителям турецкого президента Ибрагимом Калыном.
На этой встрече Калын заявил, что турецкие отряды в Идлибе готовы на решительные действия в случае атак на них.
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Сирийские журналисты получили ранения на западе провинции Алеппо, сообщает 12 февраля SANA.
Ранения сотрудники СМИ получили при нахождении в зоне боевых действий — когда террористы вели обстрел сирийских правительственных войск.
Уточняется, что среди раненых есть журналисты агентства SANA.
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Сирия будет продолжать борьбу с террористическими группировками на всей территории страны, несмотря на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает 12 февраля пресс-служба МИД Сирийской Арабской республики в Facebook.
По мнению МИД САР, угрозы Эрдогана нанести удары по сирийским войскам —"слова оторванного от реальности человека».
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, кто виноват в обострении ситуации в Идлибе.
«До пределов накалилась обстановка в Идлибе. Причину нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии в зону операции «Источник мира» и в Ливию», — сказала Захарова.
Представители Минобороны РФ опровергли информацию о нападении российских военных на мирное население в Идлибе, сообщает ТАСС.
Реальной причиной кризисной ситуации в зоне «Идлиб» является невыполнение Турцией взятых на себя обязательств по отделению террористов и отрядов «умеренной оппозиции», заявило 12 февраля Министерство обороны России.
Более того, из-за бездействия турецкой стороны эти районы заполнились террористами группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Агентство Anadolu сообщает, что Турция перебрасывает ракетные комплексы в район Идлиба.
Военная полиция РФ в Сирии. Фото: mil.ru
Оружие и боеприпасы террористам в Идлибе поставляются из Турции, заявляет 12 февраля Минобороны России в опубликованном пресс-релизе.
Российское военное ведомство подчёркивает, что это обстоятельство усугубляет ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил главе Минобороны США Марку Эсперу, что турецкая сторона ожидает более активной поддержки Вашингтона по ситуации в Идлибе. Встреча состоялась «на полях» министерского саммита НАТО.
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что официальная Москва не принимает обвинений со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который утверждает, что сирийская и российская армии наносят удары по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.
Подробности в материале: МИД РФ отверг овинения Эрдогана в атаках на мирных жителей в Идлибе
Сообщения о волне беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии, якобы захлестнувшей соседние территории, не соответствуют фактам, заявляет Минобороны РФ в пресс-релизе, опубликованном 12 февраля.
По информации российского военного ведомства, значительная часть людей, желающих покинуть Идлибскую зону, переходит в районы, уже очищенные от террористов и подконтрольные Дамаску.
Читайте также: Минобороны: сообщения о массах беженцев из Идлиба — недостоверны
Джеймс Джеффри на встрече с Ибрагимом Калыном в Турции. Цитата: Twitter.com/tcbestep
Исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Фади Садун заявил о том, что правительство Сирии контролирует более половины идлибской территории.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс считает наступление сирийских войск в Идлибе «нападениями на невинных мирных граждан».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке Турции независимо от ситуации в Идлибе.
«НАТО уже поддерживает Турцию сегодня. Турция — это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьёзную озабоченность», — сказал Столтенберг.
«Серьёзную озабоченность» вызывает у НАТО ситуация в сирийском Идлибе, сообщил 12 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, в этой ситуации НАТО поддерживает Турцию. Хотя и не только из-за участия в противостоянии Дамаску в Идлибе альянс поддерживает Турцию, отметил Столтенберг.
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Министры обороны стран НАТО назвали неприемлемыми ситуацию в сирийской зоне «Идлиб» и призывают остановить атаки на мирных жителей. Ежедневные обстрелы, которые устраивали боевики, собравшиеся в зоне «Идлиб», руководство НАТО не беспокоили.
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Министерство обороны Турции объявило об убийстве 55 сирийских военных в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны.
Об этом: В Турции сообщили о ликвидации 55 сирийских военных в Идлибе
На территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 22 обстрела населенных пунктов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
«Сирийская Арабская Армия установила контроль над участком международной трассы М-5, проходящей через территорию Идлибской зоны деэскалации, нанеся поражение удерживавшим ее террористическим формированиям «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и союзным ей группировкам», — отметил представитель Минобороны РФ.
Операция сирийской армии была обусловлена тем, что турецкой стороне не удалось выполнить соответствующие положения сочинского Меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.
«Любые вооружённые формирования, которые находятся на территории того или иного суверенного государства без решения правительства этого государства и без соответствующего решения резолюции Совбеза ООН, являются нарушителем (международного права)». Об этом 7 февраля заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».
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Тому, что происходит в сирийской провинции Идлиб, где Дамаск и Анкара перешли к прямому вооруженному противостоянию, дала свою диагностику официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, причина нынешней деградации ситуации в том, что «Турция хронически не выполняет обязательства по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года» и перебросила «подконтрольные отряды так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира» и в Ливию».
На фоне конфликта между турецкими и сирийскими силами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил прибегнуть к своему характерному дипломатическому стилю. Об этом 7 февраля заявил политолог Александр Асафов в эфире телеканала «Россия 24».
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Сирийские войска в Идлибе ведут борьбу с террористами на территории своей страны, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Турция видит, что Россия находится в сложном положении, и рассчитывает извлечь из этого максимальные выгоды, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Я бы хотел напомнить, что вооружённые силы России — это единственные вооружённые силы, которые находятся на территории Сирии законно, по официальному приглашению руководства Сирии. Турция изначально является старейшим членом блока НАТО, — сказал Шерин.— На территории Турции находится американская военная база. Турция всегда, всю историю воевала с Российской империей. Сегодня Турция видит, что у Российской Федерации непростые времена. Нас обложили санкциями. У нас есть проблемы с Украиной. И в такой ситуации Турция пытается извлечь для себя максимальные выгоды. Не всегда самым корректным способом. На сегодняшний день у Эрдогана проблема номер один — это курды. И он не заинтересован в том, чтобы Сирия сохранила свои территории».
Подробности: В пику Эрдогану: РФ призвали более тесно сотрудничать с курдами в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимает, что если проблема Идлиба будет решена, то всё пребывание турецких войск в Сирии станет бессмысленным, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 13 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности: Поведение Эрдогана объяснили его желанием остаться в Сирии любой ценой
Сотни тысяч человек покинули сирийскую провинцию Идлиб, многие погибли из-за действий на этой территории правительственных войск Сирии, сообщил 13 февраля журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он обвинил Сирийскую арабскую армию в «ударах по гражданским целям» и призвал «сирийский режим, поддерживаемый Россией, прекратить эти нападения и начать мирный процесс».
Читайте подробнее: Столтенберг обвинил Асада и Россию в массовой гибели и беженцах из Идлиба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется остановить зимнее наступление сирийской армии, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обвинения турецкого президента в адрес РФ.
Читайте также: Террористы в Сирии столкнулись с прямой угрозой потерей Идлиба — эксперт
Для Турции провинция Идлиб (Сирия) является главным активом в торге с Россией и Ираном, однако сейчас этот актив под угрозой, считает эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Турция так и не смогла достичь в Сирии своих первоначальных целей — мнение
Сирийские войска при поддержке РФ уничтожают террористов и освобождают мирных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя антироссийский демарш президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных жителей в Идлибе.
Об этом: Вассерман напомнил Эрдогану, за каких «мирных жителей» заступается Анкара
Обостряя отношения с РФ, Турция рискует получить крайне болезненный удар по своему кошельку, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в нападении на мирных жителей Идлиба.
Подробности в материале: Вассерман объяснил, как РФ может ограничить военные амбиции Анкары
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов побеседовал по телефону с главой турецкого генштаба генералом Яшаром Гюлером, сообщает 13 февраля пресс-служба Минобороны РФ.
Темами переговоров были ситуация в Сирии, события в Идлибской зоне, а также вопросы двусторонней повестки дня.
Читайте также: Сирия и Идлиб. Глава Генштаба ВС РФ провёл переговоры с коллегой из Турции
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Подробности в материале: Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Обстрелам подверглись семь населённых пунктов в провинции Латакия, а также по три поселения в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.
Подробности: Минобороны: за сутки зафиксировано 24 обстрела из зоны «Идлиб»
В социальных сетях появилась антироссийская истерия от турецких пользователей, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Читайте подробнее: Посол РФ рассказал об антироссийской истерии в Турции
«В треугольнике Турция — сирийская оппозиция — радикальные группировки в Идлибе складывается непростая ситуация, когда каждая из сторон пытается провести собственную игру, когда наружу выскакивают острые сюжеты, не прописанные в Сочинском меморандуме», — об этом пишет шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUMСтанислав Тарасов в публикации «Кто уйдет из Идлиба: Сирия или Турция?».
Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры со своими коллегами из Великобритании и Франции.
Читайте подробнее: Министр обороны Турции провел переговоры с коллегами в штаб-квартире НАТО
Турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по сирийской трассе М-5 Дамаск — Алеппо, которую впервые за много лет взяли под контроль правительственные силы Сирии. Об этом сообщает 14 февраля «Военное обозрение».
Стратегически важную трассу удалось освободить после того, как в январе сирийской армией были взяты города Хан-Шейхун и Маарет-Эн-Нууман, а затем — город Серакиб, ближайший к Идлибу. Дорога М-5 связывает север и юг Сирии, второй по важности город Алеппо со столицей. Ранее многие участки трассы обстреливались боевиками, и местные жители боялись пользоваться дорогой.
Сейчас, однако, движению по трассе мешают два поста турецкой армии. Под предлогом безопасности заблокирован участок около 1 км длиной. Автомобилям приходится объезжать посты по полю. Путь по дороге свободен только для российской военной полиции.
Об этом: Турция блокирует стратегически важную трассу Дамаск — Алеппо
Дополнительные меры безопасности предприняты в отношении посольства России в Турции. На фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб послу РФ Алексею Ерхову поступают угрозы, сообщила 14 февраля пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова ТАСС.
Она отметила, что российские дипломаты попросили о дополнительной охране турецкую сторону. Так, посла Ерхова предупреждают «не выходить на улицы Анкары».
Читайте также: Турецкие власти усилили охрану российского посольства
В Госдуме просят МИД России потребовать от Турции обеспечить безопасность посла РФ Алексея Ерхова.
Читайте подробнее: В Госдуме допустили заморозку дипломатических отношений с Турцией
Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу планируется 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом журналистам сообщили в МИД РФ.
Об этом: Встреча Лаврова с Чавушоглу планируется 16 февраля — МИД РФ
Турецкие военные находятся в Идлибе, чтобы спасти жизни 4 млн местных жителей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.
Об этом: Эрдоган назвал цель Турции в Идлибе
В администрации президента РФ уверены в том, что турецкая сторона сможет обеспечить безопасность всех до единого граждан РФ, работающих в Турции. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников российских компаний […] в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Читайте подробнее: В Кремле оценили способность Турции обеспечить безопасность граждан РФ
Турция — исторический противник России, страна другой цивилизации, илюбые договоренности с Анкарой для нашей страны всегда имели и могут иметь только временный характер, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 14 февраля, комментируя высказывания Алексея Ерхова.
Подробности: Угрозы послу: Турция — исторический противник России; её агрессия объяснима
«Давно надо было публично назвать причину нынешней эскалации в Идлибе, а не заметать проблему под коврик. Молчание российских официальных структур на эту тему наши партнёры, я имею в виду Турцию, а также наши исконные геополитические оппоненты, используют против России», — так эксперт Института информационных войнВладимир Васильев прокомментировал брифинг официального представителя МИД РФМарии Захаровой, состоявшийся 12 февраля.
Об этом: Военная операция РФ в Сирии имеет слабую информационную поддержку — эксперт
Агентство Anadolu сообщает о том, что на западе провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации сбит вертолёт, принадлежащий ВВС Сирии.
Вооружённые силы Турции направили около 400 бойцов спецподразделений на границу с Сирией. Об этом сообщает 14 февраля газета Sabah.
Спецназовцев доставили в провинцию Хатай, чтобы они несли службу на турецко-сирийской границе. Такое решение принято на фоне обострения в сирийской провинции Идлиб.
Подробности в материале: Турция направила спецподразделения к сирийской границе
Центр по примирению враждующих сторон обратил внимание на «ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации».
«Подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции», — говорится в заявлении ЦПВС.
Сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило о гибели экипажа вертолёта, сбитого в провинции Алеппо.
Экипаж вертолёта, который был 14 февраля сбит над территорией сирийской провинции Алеппо, погиб, сообщает SANA.
По данным источника в командовании Сирийской арабской армии, после падения вертолёта никто из находившихся на борту не выжил.
Сирийские военные уточнили, что вертолёт уничтожен ракетой. Это произошло в западной части провинции — близ той территории, на которой дислоцированы отряды сирийской оппозиции (поддерживаемой турецким контингентом).
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Вертолёт Сирийской арабской армии сбит в провинции Алеппо сирийской вооружённой оппозицией, сообщает 14 февраля Anadolu.
Уточняется, что по вертолёту была запущена одна ракета «земля-воздух».
Об этом: Anadolu: вертолёт армии Сирии в Алеппо сбила сирийская оппозиция
Падение вертолета ВВС Сирии. Цитата из видео «صور أولية لإسقاط مروحية تابعة لقوات الأسد في ريف حلب وهي الثانية خلال 3أيام» пользователя Syria TV. youtube.com
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал о патрулировании сирийско-турецкой границы в Алеппо.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции … в провинции Алеппо. Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование», — сказал Журавлёв.
Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь потребовал вывода сирийских правительственных войск за границу согласованной с Москвой демилитаризованной зоны. Соответствующее заявление президент сделал в субботу, 15 февраля, сообщает Reuters.
Подробности: Ситуация в Идлибе не будет урегулирована до вывода войск Асада — Эрдоган
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике, а также Ливии.
Читайте подробнее: Эрдоган обсудил с Трампом Идлиб и Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна больше не допустит бойни в сирийском Идлибе
Читайте подробнее: Глава МИД Турции: мы не допустим бойни в сирийском Идлибе
Для Дамаска неприемлема ситуация, когда члены незаконных вооруженных формирований контролируют провинцию Идлиб. Об этом заявил 16 февраля президент страны Башар Асад, во время встречи со спикером парламента Ирана Али Лариджани, в Дамаске.
Читайте подробнее: Асад назвал неприемлемой ситуацию в сирийской провинции Идлиб
Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
Об этом: Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о череде новых сообщений с угрозами в свой адрес.
«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как: «Мы возведём небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — сказал дипломат.
«Сочинский процесс имеет огромное значение. Мы не должны от него отказываться. Надеюсь, что мы сможем продолжать работу с Турцией в рамках астанинского процесса», — заявил президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции 16 февраля.
Комментируя информацию о череде новых сообщений с угрозами в свой адрес, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что такого рода сообщения и действия недопустимы, так как адресованы не столько к сотрудникам диппредставительства и послу, а «речь в них идет … о России и всех её представителях».
Североатлантический альянс откажет Турции в случае военной операции Анкары в сирийской провинции Идлибе. Об этом 17 февраля сообщил источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе.
Подробности в материале: НАТО откажет Турции в поддержке в случае военной операции в Идлибе — СМИ
Турция сосредоточила в сирийской провинции Идлиб около 7 тысяч военных и 2,1 тысячи единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около одной тысячи турецких военнослужащих. Кроме этого, в регионе есть большое количество турецких прокси — боевиков Сирийской национальной армии (прежнее название — Свободная сирийская армия).
Главная цель ввода турецких войск — попытаться остановить успешное наступление сирийских войск, так как контролировать эти оккупированные территории Сирии через своих боевиков оказалось уже невозможным.
Подробности в материале: Турция увеличила группировку в сирийском Идлибе до 7 тысяч военных
«Анкара в очередной раз решила схитрить и превратить террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в так называемых «умеренных повстанцев», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал информацию из некоторых турецких изданий о возможном самороспуске террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По мнению Васильева, таким образом Турция пытается вывести этих террористов из-под удара Сирийской арабской армии и Воздушно-космических сил РФ. Следует заметить, что данная группировка уже проводила «ребрендинг». Её прежнее название — «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте подробнее: Анкара в очередной раз идёт на хитрость в Идлибе — эксперт
Протурецкие боевики в Идлибе составляют незначительную группу и фактически отнесены к границе с Турцией. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Турция не исполнила своих обязательств в Идлибе — Коротченко
Турция перебрасывает в Идлиб свой спецназ, который действует в рядах боевиков. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Ситуация в Идлибе: «Посты турецкой армии стали опорными пунктами боевиков»
Турция начала массированные поставки вооружений в Идлиб, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: «Пошли массовые поставки турецких вооружений»: ситуация в Сирии накаляется?
Турецкая активность в Сирии угрожает бесконтрольным распространением вооружений по региону Ближнего Востока. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: «Турецкие вооружения попадут в руки террористов» — о ситуации в Идлибе
С точки зрения международного права присутствие Турции на территории Сирии незаконно, при этом договорённости, которые такое присутствие оправдывали, Анкарой исполнены не были. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: У Турции больше нет оснований для военного присутствия в Сирии — Коротченко
Гуманитарный коридор для жителей города Саракиба (провинция Идлиб, Сирия) открыт Сирийской арабской армией 17 февраля, сообщает SANA.
Коридор открыт западнее Саракиба, чтобы мирные жители могли покинуть его.
Об этом: Жителям Саракиба в Идлибе открыли гуманитарный коридор
В Идлибе действуют разные группировки, в том числе прикрывающиеся опознавательными знаками других сил. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Идлибская зона стала удобной площадкой для провокаций — эксперт
Из-за слабой координации действий между основными игроками в Сирии в Идлибе могут сложитьсся благоприятные условия для новых провокаций. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».
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США заинтересованы в том, чтобы основные участники сирийского конфликта не могли координировать свои действия в Идлибе. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».
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США рассматривают возможность полномасштабного вмешательства в Сирию под предологом обострившегося конфликта между Дамаском и Анкарой. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: США настраивают мир к новому витку войны в Сирии — эксперт
Делегация Турции и представители России проводят в Москве переговоры по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает 17 февраля агентство Anadolu. Агентство утверждает, что переговоры проходят в здании МИД России.
Читайте также: Турецкие СМИ сообщают о переговорах по Идлибу, начавшихся в Москве
Североатлантический альянс не рассматривает гибель турецких военных на территории Сирии как повод для оказания военной помощи Анкаре, сообщает 17 февраля ТАСС со ссылкой на неофициальный источник в Брюсселе.
Читайте также: Гибель турецких военных в Сирии НАТО не беспокоит
Освобождение сирийских провинций Идлиб и Алеппо от боевиков будет доведено до конца, заявил президент Сирии Башар Асад 17 февраля, сообщили в его пресс-службе.
Этому не помешают ни давление извне, ни угрозы с севера. Асад отметил, что освобождение этих провинций не приведёт автоматически к уничтожению всех террористов в Сирии, но оно станет прологом к победе над исламизмом в стране.
Читайте подробнее: Асад прокомментировал ситуацию в Идлибе и Алеппо
Российская военная полиция и турецкие военнослужащие возобновили совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы.
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