18:18 13.02.2020

Сирийские войска при поддержке РФ уничтожают террористов и освобождают мирных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя антироссийский демарш президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных жителей в Идлибе.

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Об этом: Вассерман напомнил Эрдогану, за каких «мирных жителей» заступается Анкара

18:43 13.02.2020

Обостряя отношения с РФ, Турция рискует получить крайне болезненный удар по своему кошельку, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в нападении на мирных жителей Идлиба.

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Подробности в материале: Вассерман объяснил, как РФ может ограничить военные амбиции Анкары

19:52 13.02.2020 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов побеседовал по телефону с главой турецкого генштаба генералом Яшаром Гюлером, сообщает 13 февраля пресс-служба Минобороны РФ. Темами переговоров были ситуация в Сирии, события в Идлибской зоне, а также вопросы двусторонней повестки дня. Читайте также: Сирия и Идлиб. Глава Генштаба ВС РФ провёл переговоры с коллегой из Турции

22:59 13.02.2020 Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Подробности в материале: Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

07:12 14.02.2020 Посол России в Турции Алексей Ерхов. turkey.mid.ru

07:45 14.02.2020 Обстрелам подверглись семь населённых пунктов в провинции Латакия, а также по три поселения в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб. Подробности: Минобороны: за сутки зафиксировано 24 обстрела из зоны «Идлиб»

08:08 14.02.2020 В социальных сетях появилась антироссийская истерия от турецких пользователей, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Читайте подробнее: Посол РФ рассказал об антироссийской истерии в Турции

08:37 14.02.2020 «В треугольнике Турция — сирийская оппозиция — радикальные группировки в Идлибе складывается непростая ситуация, когда каждая из сторон пытается провести собственную игру, когда наружу выскакивают острые сюжеты, не прописанные в Сочинском меморандуме», — об этом пишет шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUMСтанислав Тарасов в публикации «Кто уйдет из Идлиба: Сирия или Турция?».

08:43 14.02.2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры со своими коллегами из Великобритании и Франции. Читайте подробнее: Министр обороны Турции провел переговоры с коллегами в штаб-квартире НАТО

09:31 14.02.2020 Министр обороны Турции Хулуси Акар на саммите НАТО. Цитата Twitter.com/tcsavunma

10:14 14.02.2020 Турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по сирийской трассе М-5 Дамаск — Алеппо, которую впервые за много лет взяли под контроль правительственные силы Сирии. Об этом сообщает 14 февраля «Военное обозрение». Стратегически важную трассу удалось освободить после того, как в январе сирийской армией были взяты города Хан-Шейхун и Маарет-Эн-Нууман, а затем — город Серакиб, ближайший к Идлибу. Дорога М-5 связывает север и юг Сирии, второй по важности город Алеппо со столицей. Ранее многие участки трассы обстреливались боевиками, и местные жители боялись пользоваться дорогой. Сейчас, однако, движению по трассе мешают два поста турецкой армии. Под предлогом безопасности заблокирован участок около 1 км длиной. Автомобилям приходится объезжать посты по полю. Путь по дороге свободен только для российской военной полиции. Об этом: Турция блокирует стратегически важную трассу Дамаск — Алеппо

10:28 14.02.2020 Дополнительные меры безопасности предприняты в отношении посольства России в Турции. На фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб послу РФ Алексею Ерхову поступают угрозы, сообщила 14 февраля пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова ТАСС. Она отметила, что российские дипломаты попросили о дополнительной охране турецкую сторону. Так, посла Ерхова предупреждают «не выходить на улицы Анкары». Читайте также: Турецкие власти усилили охрану российского посольства

10:49 14.02.2020 В Госдуме просят МИД России потребовать от Турции обеспечить безопасность посла РФ Алексея Ерхова. Читайте подробнее: В Госдуме допустили заморозку дипломатических отношений с Турцией

10:57 14.02.2020 Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу планируется 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом журналистам сообщили в МИД РФ. Об этом: Встреча Лаврова с Чавушоглу планируется 16 февраля — МИД РФ

12:06 14.02.2020 Турецкие военные находятся в Идлибе, чтобы спасти жизни 4 млн местных жителей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV. Об этом: Эрдоган назвал цель Турции в Идлибе

12:44 14.02.2020 Провинция Идлиб на карте Сирии TUBS

12:59 14.02.2020 В администрации президента РФ уверены в том, что турецкая сторона сможет обеспечить безопасность всех до единого граждан РФ, работающих в Турции. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников российских компаний […] в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Читайте подробнее: В Кремле оценили способность Турции обеспечить безопасность граждан РФ

13:10 14.02.2020 Турция — исторический противник России, страна другой цивилизации, илюбые договоренности с Анкарой для нашей страны всегда имели и могут иметь только временный характер, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 14 февраля, комментируя высказывания Алексея Ерхова. Подробности: Угрозы послу: Турция — исторический противник России; её агрессия объяснима

14:07 14.02.2020 «Давно надо было публично назвать причину нынешней эскалации в Идлибе, а не заметать проблему под коврик. Молчание российских официальных структур на эту тему наши партнёры, я имею в виду Турцию, а также наши исконные геополитические оппоненты, используют против России», — так эксперт Института информационных войнВладимир Васильев прокомментировал брифинг официального представителя МИД РФМарии Захаровой, состоявшийся 12 февраля. Об этом: Военная операция РФ в Сирии имеет слабую информационную поддержку — эксперт

14:23 14.02.2020 Идлиб. Сирия Jamen Schahoud

15:29 14.02.2020 Агентство Anadolu сообщает о том, что на западе провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации сбит вертолёт, принадлежащий ВВС Сирии.

15:39 14.02.2020 Вооружённые силы Турции направили около 400 бойцов спецподразделений на границу с Сирией. Об этом сообщает 14 февраля газета Sabah. Спецназовцев доставили в провинцию Хатай, чтобы они несли службу на турецко-сирийской границе. Такое решение принято на фоне обострения в сирийской провинции Идлиб. Подробности в материале: Турция направила спецподразделения к сирийской границе

16:36 14.02.2020 Центр по примирению враждующих сторон обратил внимание на «ответственность должностных лиц министерства обороны Турции за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации». «Подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции», — говорится в заявлении ЦПВС.

16:45 14.02.2020 Сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило о гибели экипажа вертолёта, сбитого в провинции Алеппо.

17:03 14.02.2020 Экипаж вертолёта, который был 14 февраля сбит над территорией сирийской провинции Алеппо, погиб, сообщает SANA. По данным источника в командовании Сирийской арабской армии, после падения вертолёта никто из находившихся на борту не выжил. Сирийские военные уточнили, что вертолёт уничтожен ракетой. Это произошло в западной части провинции — близ той территории, на которой дислоцированы отряды сирийской оппозиции (поддерживаемой турецким контингентом). Читайте также: Сирийские военные со сбитого в Алеппо вертолёта погибли

17:09 14.02.2020 Вертолёт Сирийской арабской армии сбит в провинции Алеппо сирийской вооружённой оппозицией, сообщает 14 февраля Anadolu. Уточняется, что по вертолёту была запущена одна ракета «земля-воздух». Об этом: Anadolu: вертолёт армии Сирии в Алеппо сбила сирийская оппозиция

17:30 14.02.2020 Падение вертолета ВВС Сирии. Цитата из видео «صور أولية لإسقاط مروحية تابعة لقوات الأسد في ريف حلب وهي الثانية خلال 3أيام» пользователя Syria TV. youtube.com

22:18 14.02.2020 Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал о патрулировании сирийско-турецкой границы в Алеппо. «Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции … в провинции Алеппо. Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование», — сказал Журавлёв.

09:03 16.02.2020 Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь потребовал вывода сирийских правительственных войск за границу согласованной с Москвой демилитаризованной зоны. Соответствующее заявление президент сделал в субботу, 15 февраля, сообщает Reuters. Подробности: Ситуация в Идлибе не будет урегулирована до вывода войск Асада — Эрдоган

10:06 16.02.2020 Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике, а также Ливии. Читайте подробнее: Эрдоган обсудил с Трампом Идлиб и Ливию

12:12 16.02.2020 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна больше не допустит бойни в сирийском Идлибе Читайте подробнее: Глава МИД Турции: мы не допустим бойни в сирийском Идлибе

17:58 16.02.2020 Для Дамаска неприемлема ситуация, когда члены незаконных вооруженных формирований контролируют провинцию Идлиб. Об этом заявил 16 февраля президент страны Башар Асад, во время встречи со спикером парламента Ирана Али Лариджани, в Дамаске. Читайте подробнее: Асад назвал неприемлемой ситуацию в сирийской провинции Идлиб

18:05 16.02.2020 Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи. Об этом: Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

19:17 16.02.2020 Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о череде новых сообщений с угрозами в свой адрес. «Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как: «Мы возведём небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — сказал дипломат.

07:19 17.02.2020 Здание посольства России в Турции. turkey.mid.ru

08:40 17.02.2020 «Сочинский процесс имеет огромное значение. Мы не должны от него отказываться. Надеюсь, что мы сможем продолжать работу с Турцией в рамках астанинского процесса», — заявил президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции 16 февраля.

10:23 17.02.2020 Хасан Рухани. Пресс — конференция 16.02.2020 . president. ir

11:32 17.02.2020 Комментируя информацию о череде новых сообщений с угрозами в свой адрес, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что такого рода сообщения и действия недопустимы, так как адресованы не столько к сотрудникам диппредставительства и послу, а «речь в них идет … о России и всех её представителях».

12:11 17.02.2020 Североатлантический альянс откажет Турции в случае военной операции Анкары в сирийской провинции Идлибе. Об этом 17 февраля сообщил источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе. Подробности в материале: НАТО откажет Турции в поддержке в случае военной операции в Идлибе — СМИ

13:40 17.02.2020 Турция сосредоточила в сирийской провинции Идлиб около 7 тысяч военных и 2,1 тысячи единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около одной тысячи турецких военнослужащих. Кроме этого, в регионе есть большое количество турецких прокси — боевиков Сирийской национальной армии (прежнее название — Свободная сирийская армия). Главная цель ввода турецких войск — попытаться остановить успешное наступление сирийских войск, так как контролировать эти оккупированные территории Сирии через своих боевиков оказалось уже невозможным. Подробности в материале: Турция увеличила группировку в сирийском Идлибе до 7 тысяч военных

14:40 17.02.2020 Штаб-квартира НАТО. mil.ru

14:43 17.02.2020 «Анкара в очередной раз решила схитрить и превратить террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в так называемых «умеренных повстанцев», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал информацию из некоторых турецких изданий о возможном самороспуске террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению Васильева, таким образом Турция пытается вывести этих террористов из-под удара Сирийской арабской армии и Воздушно-космических сил РФ. Следует заметить, что данная группировка уже проводила «ребрендинг». Её прежнее название — «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте подробнее: Анкара в очередной раз идёт на хитрость в Идлибе — эксперт

16:50 17.02.2020 Протурецкие боевики в Идлибе составляют незначительную группу и фактически отнесены к границе с Турцией. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Турция не исполнила своих обязательств в Идлибе — Коротченко

16:51 17.02.2020 Турция перебрасывает в Идлиб свой спецназ, который действует в рядах боевиков. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Ситуация в Идлибе: «Посты турецкой армии стали опорными пунктами боевиков»

16:52 17.02.2020 Турция начала массированные поставки вооружений в Идлиб, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: «Пошли массовые поставки турецких вооружений»: ситуация в Сирии накаляется?

16:53 17.02.2020 Турецкая активность в Сирии угрожает бесконтрольным распространением вооружений по региону Ближнего Востока. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: «Турецкие вооружения попадут в руки террористов» — о ситуации в Идлибе

16:54 17.02.2020 С точки зрения международного права присутствие Турции на территории Сирии незаконно, при этом договорённости, которые такое присутствие оправдывали, Анкарой исполнены не были. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: У Турции больше нет оснований для военного присутствия в Сирии — Коротченко

17:04 17.02.2020 Армия Турции. (cc) NATO Training Mission-Afghanistan

17:09 17.02.2020 Гуманитарный коридор для жителей города Саракиба (провинция Идлиб, Сирия) открыт Сирийской арабской армией 17 февраля, сообщает SANA. Коридор открыт западнее Саракиба, чтобы мирные жители могли покинуть его. Об этом: Жителям Саракиба в Идлибе открыли гуманитарный коридор

17:19 17.02.2020 В Идлибе действуют разные группировки, в том числе прикрывающиеся опознавательными знаками других сил. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Идлибская зона стала удобной площадкой для провокаций — эксперт

17:47 17.02.2020 Из-за слабой координации действий между основными игроками в Сирии в Идлибе могут сложитьсся благоприятные условия для новых провокаций. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: «Не хватает координации штабов»: в Сирии могут разжечь войну с новой силой?

17:48 17.02.2020 США заинтересованы в том, чтобы основные участники сирийского конфликта не могли координировать свои действия в Идлибе. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: «США выгодно столкнуть Сирию и Турцию в боевом конфликте» — эксперт

18:55 17.02.2020 США рассматривают возможность полномасштабного вмешательства в Сирию под предологом обострившегося конфликта между Дамаском и Анкарой. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: США настраивают мир к новому витку войны в Сирии — эксперт

18:57 17.02.2020 Делегация Турции и представители России проводят в Москве переговоры по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает 17 февраля агентство Anadolu. Агентство утверждает, что переговоры проходят в здании МИД России. Читайте также: Турецкие СМИ сообщают о переговорах по Идлибу, начавшихся в Москве

20:37 17.02.2020 Североатлантический альянс не рассматривает гибель турецких военных на территории Сирии как повод для оказания военной помощи Анкаре, сообщает 17 февраля ТАСС со ссылкой на неофициальный источник в Брюсселе. Читайте также: Гибель турецких военных в Сирии НАТО не беспокоит

20:38 17.02.2020 Генсек НАТО Йенс Столтенберг. (cc) NATO

20:41 17.02.2020 Освобождение сирийских провинций Идлиб и Алеппо от боевиков будет доведено до конца, заявил президент Сирии Башар Асад 17 февраля, сообщили в его пресс-службе. Этому не помешают ни давление извне, ни угрозы с севера. Асад отметил, что освобождение этих провинций не приведёт автоматически к уничтожению всех террористов в Сирии, но оно станет прологом к победе над исламизмом в стране. Читайте подробнее: Асад прокомментировал ситуацию в Идлибе и Алеппо

22:22 17.02.2020 Президент Сирии Башар Асад. Фото: kremlin.ru

22:27 17.02.2020 Российская военная полиция и турецкие военнослужащие возобновили совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы. Читайте также: В Сирии возобновилось совместное патрулирование России и Турции