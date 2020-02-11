Калуга, 11 февраля, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Калужской области свыше 42,5 тыс. нарушений закона было установлено прокурорами в 2019 году. В суд прокуратурой региона предъявлено более 4,5 тыс. исков на общую сумму более 151 млн рублей. Разрешено почти 12 тыс. обращений, каждое четвертое из них удовлетворено. Об этом 11 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Admoblkaluga.ru На итоговой коллегии прокуратуры Калужской области

Особое внимание сотрудники надзорного органа в 2019 году уделили соблюдению социальных прав граждан. Пресечено свыше 600 нарушений прав социально-уязвимых категорий населения. Принятыми мерами погашена задолженность по заработной плате в 70 организациях на сумму свыше 320 млн рублей. Прокурорами были исключены нарушения законодательства о пожарной безопасности в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания, медицинских организациях, торгово-развлекательных центрах.

На 17% возросло количество выявленных нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере. По мерам прокурорского реагирования произведен перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов на сумму свыше 26 млн рублей, обеспечено своевременное и безаварийное начало отопительного периода. В результате вмешательства прокуроров прекращен либо уменьшен сброс неочищенных сточных вод в ряд водных объектов области, ликвидировано более 150 несанкционированных свалок. При осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов выявлено несоответствие законодательству 267 проектов, опротестовано 849 актов органов государственной власти и местного самоуправления, из проектов и принятых актов исключено 995 коррупциогенных факторов.

«В 2019 году на территории Калужской области возросло число изнасилований, разбоев, краж с банковских счетов граждан, незаконных рубок, фактов фальшивомонетничества, а также преступлений, совершенных группой лиц. На досудебной стадии уголовного судопроизводства в деятельности правоохранительных органов выявлено почти 50 тыс. нарушений закона, внесено около 3,5 тыс. актов прокурорского реагирования», — сказала Искрина Лепёхина.