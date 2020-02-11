Брюссель, 11 февраля, 2020, 15:23 — ИА Регнум. США поддерживают власти Белоруссии в стремлении Минска развивать отношения с НАТО. Об этом 11 февраля заявила постпредставитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Майклом Помпео. 1 февраля 2020 года

«В США очень активно поддерживают усилия правительства и новых лидеров Белоруссии в их намерении развивать отношения с Западом и НАТО», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Минск с официальным визитом посетил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Целью своего визита он назвал «подчеркивание приверженности США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии». Также госсекретарь отметил, США подтверждают свое стремление к нормализации отношений с Белоруссией.