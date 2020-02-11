Москва, 11 февраля, 2020, 15:19 — ИА Регнум. В Москве на станции метро «Полежаевская» умер человек, передаёт 11 февраля корреспондент ИА REGNUM с места события.

Георгий Балаков ИА REGNUM Смерть пассажира метро на станции «Полежаевская» в Москве

Тело находится на платформе станции, оно накрыто плёнкой. Рядом работают сотрудники полиции. Они подтвердили корреспонденту ИА REGNUM факт смерти пассажира. По предварительным данным, признаков насильственной гибели пока не выявлено.

От других комментариев представители власти воздержались.