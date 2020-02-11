Вильнюс, 11 февраля, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сегодня, 11 февраля, вслед за премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом заявил, что Литва близка к неким общим договорённостям с Латвией и Эстонией об общем бойкоте электроэнергии с БелАЭС. Об этом Вайчюнас заявил в эфире радиостанции Žinių radijas. С кем конкретно, министр не уточнил.

Belaes.by Безопасность на АЭС

«Видя атмосферу и конструктивность, одновременно и вовлеченность Еврокомиссии, я верю, что у нас будет действительно очень хороший компромисс», — сказал Вайчюнас.

О некоем компромиссе и «почти договорённостях» ранее заявил и Сквернялис, что противоречит официальным заявлениям правительств Латвии и Эстонии и госоператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.

Президент Литвы Гитанас Науседа неоднократно пытался получить публичное обязательство борьбы с БелАЭС от глав Латвии и Эстонии, однако все попытки завершились неудачей.